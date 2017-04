Najbolja bosanskohercegovčka judašica Larisa Cerić osvojila je srebrenu medalju na Grand Prix turniru u Antalyji.

U kategoriji više od 78 kg Cerić je na startu turnira bila slobodna, u 2. kolu je pobijedila Sun Pei Yu iz kineskog Tajpeha, a u 3. kolu bila je bolja od Litvanke Sante Pakenyte.



U meču za zlatnu madalju 25-godišnja Travničanka, članica Judo kluba Nippon iz Sarajeva, poražena je od aktualne evropske prvakinje, domaće takmičarke Kayre Sayit.



Na današnjoj pres-konferenciji Cerić je kazala da je izuzetno zadovoljna nastupima u ovoj sezoni.



- Nadam se da ću nastaviti kontinuitet dobrih rezultata. Moja forma je u usponu. Naredne sedmice očekuje me nastup na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Spremna sam i očekujem dobar rezultat. Želim medalju, ali to neće zavisiti samo od mene - kazala je Cerić.



Selektor reprezentacije BiH Branislav Crnogorac izjavio je da su naši takmičari sjajno otvorili ovu sezonu i da je ovo još jedan u nizu velikih uspjeha.



- Nakon što je ove sezone na Grand Prix turnirima osvojila treće i peto mjesto, Cerić je srebrom u Antalyji još jednom potvrdila svjetsku klasu na najvećim međunarodnim takmičenjima. S novim bodovima osvojenim na ovom turniru, na svjetskoj IJF rang listi učvrstila se na visokom šestom mjestu u svojoj kategoriji - kazao je Crnogorac.



Najbolje bh. judiste od 18. do 23. aprila očekuje nastup na EP-u u Varšavi, a boje naše zemlje će pored Larise Cerić, braniti Aleksandra Samardžić u kategioriji do 70 kg, Petar Zadro (do 66 kg) i Harun Sadiković (više od 100 kg).



U ovom mjesecu bh. judiste očekuje još jedan međunarodni nastup na evropskom kupu, koji će 29. i 30. aprila biti održan u Sarajevu.



(fena)