Švedska maratonka Kristina Palten, koja je prije dvije godine pretrčala 1.840 kilometara kako bi razbila zapadnjačke predrasude prema muslimanima, izjavila je kako od muslimana nije vidjela ništo drugo osim prijateljstva, bratstva, ljudskosti i gostoprimstva, piše Anadolu Agency (AA).



Palten (45) je prije dvije godine pretrčala 1.840 kilometara na putu između Turske i Turkmenistana, a u razgovoru sa novinarom AA osvrnula na to kako je došla na tu ideju, te govorila o svojoj borbi protiv predrasuda o islamu i muslimanima.



Kazala je kako su na Zapadu prisutne neosnovane predrasude i strahovi od islama i muslimana.



“Ja se borim protiv toga. U svijetu ima 1,5 milijardi muslimana i svi ti ljudi ne mogu biti teroristi”, istakla je Palten, a na pitanje zašto je odlučila trčati od Turske do Turmenistana, odgovorila je:



“Razmišljala sam na način: ‘Šta bi se desilo da je jedna žena sama trči kroz muslimanske zemlje’? Kod čovjeka na Zapadu je prisutno to mišljenje da žena u muslimanskoj zemlji ne može trčati sama, da će je kamenovati, silovati ili zatvoriti. No, ja sam u svom pohodu od muslimana vidjela samo prijateljstvo, bratstvo, ljudskost i gostoprimstvo.”



Dodala je kako joj je i njen put kroz zemlje u kojima žive muslimani bio jasan dokaz da su tvrdnje i predrasude o muslimanima netačne.



“Iz Turske sam krenula trčati 2015. godine. Trčala sam kroz Iran, pa do Turkmenistana, ukupno 1.840 kilometara. Tokom 58 dana, dnevno sam trčala više od 30 kilometara. U Iranu sam upoznala 34 porodice, ugostili su me, ponudili su mi jelo i piće. Nigdje nisam morala plaćati spavanje. To je nešto nevjerovatno”, poručila je Palten.



Šveđanka, koja je ranije pretrčala i put od 3.200 kilometara od Turske do Finske, za ljude u Turskoj kazala je da su jako prijatni i gostoprimljivi.



U razgovoru za AA pozvala je ljude širom svijeta na toleranciju, te da ne čine diskriminaciju jedni prema drugima.



“Ono što sam mogla primijetiti u islamskim zemljama jeste činjenica da smo svi mi samo ljudi. Muslimani su jako prijatnji i darežljivi. Gledajući na neke ekstremne grupe unutar muslimana, ne daje nam za pravo da generaliziramo sve muslimane kao takve. Takvih grupa ima i među kršćanima”, kazala je Palten, te zaključila:



“Trčala sam od Turske do Turkmenistana. Izbliza sam upoznala Turke, Arape, Kurde i Irance. Svi su krasni i veoma dobri ljudi. Ako našoj djeci želimo ostaviti jedan dobar svijet, onda moramo ostaviti strah po strani i srušiti sve predrasude, posebno one prema muslimanima.”





