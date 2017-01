Udruženje "Zdrav život – Kinezis" iniciralo je i krenulo u organizaciju mostarskog polumaratona, prve takve manifestacije u Hercegovini.

Foto: 24sata.info

Zajedno sa brojnim partnerima i prijateljima koji su prepoznali ovu ideju, vjeruju da će 9. aprila Mostar dobiti sportsku, ali i turističku, kulturnu i edukativnu manifestaciju kojom će se moći ponositi.



Franjo Lovrić, inicijator i glavni čovjek u organizaciji polumaratona u gradu na Neretvi, govori nam da se dugo razmišljalo o jednoj ovakvoj utrci, ali da bez podrške šire društvene zajednice ne bi bilo ništa od nje.



"Ideja je krenula od nas koji dugo bavimo rekreativnim trčanjem i propagiramo tjelesno vježbanje kao najzdraviji oblik rekreacije. Trčanje je prirodna kretnja, a mi u Kinezisu stalno ističemo značaj upravo trčanja. Ovom utrkom za početak želimo propagirati važnost trčanja, te ga popularizirati među našim ljudima. Želimo da Mostarci više trče, da zdravije žive, da se kreću i pozitivno razmišljaju", kaže sagovornik koji napominje važnost podrške javnih institucija.



Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, odmah je prepoznao nastojanja organizatora, te stao iza projekta. Priključili su se i nadležni iz mostarske policije, koji omogućuju da organizacije utrke duge 21 kilometara može proći u najboljem mogućem redu.



"U cijeloj priči možda je najbitniji naš profesor Žarko Bilić, voditelj Katedre za kineziološku rekreaciju sa Fakulteta fizičke kulture pri mostarskom Sveučilištu. Sve naše ideju idu sa te katedre i profesor je jako zaslužan za njih", ne krije Lovrić zahvalnost prema svom profesoru. Sam Lovrić, mlad je čovjek, ali već doktor nauka u oblasti fizičke kulture.



Polumaraton mostova



"Staza je izuzetno atraktivna. Kreće na sjeveru, na mostu u Vojnom, na sredini, što ima simboliku, kasnije trčimo gradom i prelazimo preko pet mostova, a Stari most, atrakciju ovog grada, gledamo sa Lučkog mosta. Finiš utrke je ispred Mepasa, trgovačkog centra, u centru grada. Nismo željeli završiti negdje ne periferiji, već među ljudima, važno je da populariziramo trčanje i motiviramo ljude da nam se priključe", pojašnjava Franjo Lovrić trasu polumaratona.



Odabirom trase učinjeno je dovoljno napora da se ne blokira saobraćaj u gradu, da se izbjegne Rondo i neke važne lokacije ostave neblokirane, kao što je i KBC Mostar. Zbog složenosti organizacije još uvijek nisu sigurni da li će biti utrka manje kilometraže, jer to znači dodatni angažman ljudi na organizaciji, iako je za narednu godinu sigurna i kraće kilometraža.



Franjo je siguran da će ovo biti izuzetno atraktivna staza za trčanje, da Mostar može ponuditi nezaboravnu kulisu trkačima, da vrijeme u aprilu će biti prekrasno, te da poruka utrke može ima veliki značaj za ovaj grad.



Još jedna turistička prilika za Mostar



"Trčanjem želimo povezati ljude, usmjeriti ih na nešto dobro i prije svega zdravo", govori Lovrić te ističe odličnu saradnju sa ekipama koje organiziraju polumaratone u Sarajevu i Banjoj Luci. Posebno je zahvalan kolegama iz Dubrovnika.



"Alen Bošković sa dubrovačkog polumaratona govori kako njihovi učesnici iz 40 zemalja u većem broju posjete i Mostar. Tako ova priča dobiva jedan novi turistički značaj. Naš polumaraton može Mostaru i Hercegovini kreirati sjajan turistički sadržaj, način kako na jedan potpuno nov način privući ljude u Mostar, ali i kreirati jednu pozitivnu poruku", uvjeren je organizator prvog mostarskog polumaratona.



Cilj je naravno da sama utrka brzo dobije međunarodni karakter, prijave kreću od 1. februara, a organizator bi bio zadovoljan da prve godine bude bar 150 trkača, iako kažu da su odmah po objavi organizacije krenule stizati pohvale i najave koje bi mogle višestruko nadmašiti očekivanja.



Franjo Lovrić još jednom je ponovio ono što smatra ključnim: "Primarno je potaknuti trkače iz Mostara, probuditi ljude i motivirati ih na fizičku aktivnost. Nije uključen samo sportski segment, već kulturni, edukativni i turistički, žalimo u najboljem svjetlu predstaviti Mostar, a sve kroz promicanje važnosti tjelesnog vježbanja".



Lovrić je istakao značajnu podršku Sportskog saveza Grada Mostara i njegovog predsjednika Hasana Šišića.



Sportski savez podržava i povezuje sa svojim međunarodnim partnerima



Generalna tajnica Sportskog saveza Mirjana Bošnjak ističe jasnu spremnost krovne gradske sportske institucije da pomogne prvu ovakvu ideju u Mostaru.



"Drago nam i čast da se neko sjetio da ovo organizira u našem gradu. Mostar zaslužuje nešto ovakvo i podržat ćemu svakom mogućem pravcu. Smatramo da je ovo početak i da je na nama svima da ovo bude u budućnosti velika stvar. Želimo ući u kalendar ovakvih i sličnih utrka je Mostar ima šta da ponudi", kaže Bošnjak.



Sportski savez je dao jednog svog sportskog menadžera da bude na raspolaganju organizatoru, te čekaju zatvaranje finansijske konstrukcije da vide kako dodatno mogu pomoći. Savez još nastoji povezati ovu mostarsku manifestaciju sa svojim tradicionalnim partnerima, kao što je Kragujevac. Moguće je sudjelovanje i Gorana Nikolića, poznatog Kragujevčanina, koji je prošle godine istrčao 55 maratona u 55 dana i time ušao u Guinnissovu knjigu rekorda.



Ne trče samo Mostarci, trče i Mostarke



Organizaciji polumaratona u Mostaru najviše su se obradovali upravo oni građani ovog grada koji su godinama trčali slične utrke u regiji. Jedna od takvih je i Eldina Kovačić.



"Prije svega bih pohvalila ideju, kao i ljude koji rade na njenoj realizaciji. I sama sam često razmišljala kako bi bilo lijepo da se i Mostar upiše na trkaći kalendar i učinilo mi se da bi bio problem dužina staze i drago mi je da se našlo dosta dobro rješenje za taj problem. Također, svakoj utrci problem predstavlja obustava saobraćaja, ali ako mogu gradovi kao što su Berlin ili Beč, može i Mostar", kazala je Kovačić.



I ona vidi komparativnu prednost Mostara kao potencijalno sjajne staze za trčanje.



"Vjerujem da Mostar, kao značajna turistička destinacija u BiH, može ponuditi jako zanimljivu stazu, te trkačima i na ovaj način prikazati svoje ljepote, a trčati je puno lakše u zanimljivom okruženju. Ideja da staza ide preko svih mostova je po meni pun pogodak. Uz to, prednost Mostara je svakako i konfiguracija terena, staza je dosta ravna i pogodna za postizanje dobrih rezultata i obaranje ličnih rekorda", kaže sagovornica.



Osim trkačima i trkačicama, ovakve utrke atrakcija su i za publiku, Eldina je pozvala sugrađane da izađu na ulice tog dana i podrže učesnike: "Ono što bih svakako poručila svojim sugrađanima jest da izađu na ulicu u što većem broju i da podrže trkače, jer u teškim trenucima podrška jako dobro dođe, uz to se u cijelom gradu stvara jako dobra atmosfera. Ovakvih pozitivnih priča nam svakako treba".



Eldina Kovačić ne sumnja da će ova ideja doživjeti uspjeh u Mostaru.



"Svjedoci smo da se u posljednje vrijeme jako puno ljudi uključuje u ovu aktivnost, a malo po malo, to postaje stil života. Polumaratonska utrka okuplja veliki broj rekreativaca i sportista, te sve zajedno donosi nevjerovatnu količinu pozitivne energije kakvu nisam vidjela na bilo kojem drugom događaju. Ljudi se lako zaraze tim pozitivnim pričama, tako da se iskreno nadam će Mostar Half Marathon prerasti u tradiciju ovog grada i biti zabilježen u trkačkom kalendaru svih trkača iz regije, a nadam se i šire", zaključila je Eldina.



Glavni pokrovitelj manifestacije je Central osiguranja, a organizatori pregovaraju sa mnogim drugim korporacijama kako bi organizacija mogla lakše proteći. Prijaviti se mogu svi zainteresirani na web stranicu organizatora kinezis.ba.

(Klix)