Amel Tuka je nakon novogodišnjih humanitarnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini i treninga u Zenici i Sarajevu, nastavio pripremni ciklus u Italiji, a prema planu svog stručnog štaba trenutno je na pripremama u Portugalu.

Amel Tuka / 24sata.info

Trenutno najbolji bh. atletičar i jedan od najboljih osamstometraša u svijetu, imao je ponovo novu test kontrolu na doping, a kontrolu je provela Svjetska atletska federacija (IAAF). Ovo je trinaesti put za manje od godinu dana da Tuka ima prekorednu doping kontrolu.



-Trenutno sam u jakom trenažnom procesu pred dvoranske utrke i svaki dan imam dva treninga, a sve se odvija prema planu i bez većih problema - rekao je Tuka.



Kontrolni tim IAAF-a Svjetske atletske federacije posjetio ga je u hotelu gdje boravi i uzeli uzorak krvi i urina, te tako obilježili početak novog pripremnog ciklusa našeg atletičara.



-Znam sve vas interesuje nova kontrola. Ma, nikakvo iznenađenje za mene. Ujutro su mi došli na vrata i čim sam čuo da neko kuca znao sam koja je posjeta. Prije sam se malo nervirao, ali neka ih, jer čim ovako često dolaze znači da sam vrhunski kvalitet - kaže u šali Tuka.



Trenutno su svi njegovi planovi usmjereni na realizaciju programa stručnog štaba, a prema tom programu Tuka će ostati u Portugalu do 25. januara. Nakon toga, kompletan tim odlazi u Italiju, gdje će imati prvu test utrku 28. januara u Padovi, a bit će to utrka na 400 metara, koja će biti prvi test forme iz punog treninga.



-U zavisnosti od okolnosti vjerovatno nastupam i na mitingu u Dusseldorfu koji je 1. februara, a nakon toga će biti mali predah intenziteta treninga i to ću imati sa svojima u Bosni i Hercegovini. Do Evropskog prvenstva u planu je nastup 18. februara u Birminghenu, zatim Balkansko prvenstvo 25.-26. februara, i to su trke sa kojima planiram da uđem u što bolju formu pred Evropsko prvenstvo - istakao je Tuka.



Do ovih takmičenja imat će još puno treninga na stazi i u teretani, ali želi da, ako sve bude prema planovima, ponovi neke rezultate koje je već imao u protekle dvije sezone.

(FENA)