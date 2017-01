Iako je u prošloj godini imao dvije povrede ramena Adi Mešetović, devetnaestogodišnji resprezentativac Bosne i Hercegovine u plivanju, ostvario je istorijske rezultate, tako da mu je sezona završila na najbolji mogući način.

U prošlog godini takmičio se na svjetskim kupovima u Francuskoj i Njemačkoj gdje je se plasirao u finale što prije nije uspjelo niti jednom livaču sa ovih prostora.



Osim toga, u decembru je na Svjetskom prvenstvu održanom u Kanadi u Winsdoru uspio da obori apsolutni rekord BiH u disciplini 50 metara prsno. U ovoj godini pred njim su ponovo velika takmičenja, krajem jula održava se Svjetsko prvenstvo u Budimpešti za koje će pokušati da ispliva normu na 50 metara slobodno i 50 metara delfin.



"U decembru je Evropsko prvenstvo u malim bazenima u Kopenhagenu za koje već imam isplivanu normu i mislim da bi to trebalo da bude kruna sezone ako sve bude po planu, a nadam se da hoće" ispričao je Adi Mešetović. za Anadolu Agency (AA).



Na pitanje da li planira da mu učešće na olimpijadi u Tokiju bude kruna karijere objasnio je da ako sve bude kako treba - Tokio je neizbježan.



Plivanje je počeo trenirati sa pet godina u Tuzli, u gradu u kojem je rođen. Tamo je trenirao do 2014. godine kada je došao u Banjaluku, i od tada pliva za plivački klub "Olymp" iz Banjaluke.



"Dosta sam napredovao. U Tuzli nisu bili najbolji uslovi, morao sam da odem jer me zanimao profesionalni sport i sada sam tu i jako sam zadovoljan. Napravili smo puno toga što nismo ni očekivali da ćemo napraviti za godinu ili dvije", rekao je ovaj mladi plivač.



Na pitanje zašto se odlučio baš za Banjaluku ispričao je kako je to pitanje s kojim se često susreće.



"Iskreno bio sam zacrtao Banjaluku i 'Olymp' i to je moralo da bude tako i nikako drugačije, jer bilo mi je najbitnije da odem kod dobrog trenera. Mislim da nisam pogriješio, imam izuzetnu saradnju sa trenerom Miodragom Čekom. Bila je teška odluka ali držao sam se do kraja i da mogu da vratim vrijeme mislim da bih isto uradio, jer jako sam zadovoljan kako stvari idu i to je definitivno bila prava odluka", kaže on.



Obzirom da je za profesionalno bavljenje plivanjem potrebno mnogo odricanja ispričao je da je mladim plivačima kako godine idu sve teže ostati posvećen.



"Može se stići sve i izlasci i škola, ali jednostavno ne želim jer kada dođe taj vikend previše sam umoran", rekao je Adi Mešetović.



Objasnio je da to mora biti način života, da mu je sada jednostavno, ali da mu je trebalo 15 godina da dođe do toga. Naglasio je da mu je psihički dosta lakše jer postiže rezultate. U dosadašnjoj karijeri osvojio je više stotina medalja, ni sam nije siguran da li je 400 ili 500, ali je siguran da je prve bitne medalje osvojio 2013. godine kada je prvi put oborio tri državna rekorda. Za sebe kaže da je klasični sprinter, a sada drži državne rekorde na 50 metara slobodno, delfin i prsno, te u velikom bazenu 50 metara delfin, i kadetski rekord na 50 metara delfin, kao i tri juniorska rekorda.



Kada je u pitanju školovanje trenutno je na jednogodišnjoj pauzi poslije srednje škole.



"Planiram da upišem psihologiju. Amerika mi je bila veliki plan ali odustao sam. Imam dosta ponuda za stipendije ali mislim da za profesionalnu karijeru to neće biti najbolja odluka", rekao je on.



- Adi i Nikola zajedno treniraju i zajedno uspijevaju -



Ekipa AA sa Adijem Mešetovićem razgovarala je tokom treninga na Gradskom olimpijskom bazenu u Banjaluci. On i uspješni banjalučki plivač Nikola Bjelajac treniraju zajedno, a trener plivačkog kluba "Olymp" Miodrag Čego objasnio je da su najbrži plivači u BiH na 50 metara slobodno pri čemu je Adi juniorski i seniorski rekorder u malim bazenima, a Nikola u velikim.



"Nikad niko nije bio brži od njih dvojice u BiH", kaže Miodrag Čeko i dodaje da zajedno treniraju i zajedno uspijevaju.



Adi Mešetović je objasnio da od kada je došao u Banjaluku on i Nikola Bjelajac "vuku jedan drugog".



"Mislim da je jedna od boljih stvari koje su se desile što smo se nekako spojili on i ja. Dobro je i što plivamo iste discilpine on više slobodno, ja nešto više miksujem ali to je odlična saradnja jer mogli ste da vidite to je do krvi dok jedan ne pukne ali to tako mora. Jako je bitno imati nekoga jer je sam dosta teško. Sparing partner izvlači tih 10 do 15 procenata koji su na kraju bitni za državni rekord i za sve", rekao je Adi Mešetović.



Za razliku od njega Nikola Bjelajac odlučio je da će školovanje nastaviti u Americi za šta je već dobio nekoliko ponuda.



"Mislim da će mi biti bolje, jer sve je usklađeno, sve je tu, svi uslovi su bukvalno na dohvat ruke, sve je u kampusu, u sportskom centru", rekao je Nikola.



Na pitanje da li će mu nedostajati treninzi sa Adijem Mešetovićem odgovorio je: "Dolaziću ovamo, biće prilike da treniramo zajedno preko ljeta."



