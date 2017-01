Pobjednik novogodišnje turneje 'Četiri skakaonica' Poljak Kamil Stoch nastavio je pobjednički niz i u Wisli, na 13. natjecanju Svjetskog kupa u skijaškim skokovima preuzevši vodstvo u ukupnom poretku.

Foto: 24sata.info

Stoch je pobijedio pred svojim navijačima skokovima od 133 i 124 m sakupivši 268 bodova. Bila je to njegova treća uzastopna pobjeda, te četvrta ove sezone.



Drugo mjesto osvojio je Austrijanac Stefan Kraft koji je skočio 133 i 117 m (251,7 bodova), a treće mjesto pripalo je Nijemcu Andreasu Wellingeru sa skokovima od 127,5 i 120,5 m (249,1 bodova).



Dosadašnji lider Svjetskog kupa Slovenac Domen Prevc osvojio je peto mjesto (120, 128m).



U ukupnom poretku Svjetskog kupa sada vodi Stoch sa 733 bodova, drugi je Prevc sa 691 bodom, a treći je Norvežanin Daniel-Andre Tande sa 687 bodova.



REZULTATI



1. Kamil Stoch (Polj) 268,0 bodova (133,0/124,0 m)

2. Stefan Kraft (Aut) 251,7 (133,0/117,0)

3. Andreas Wellinger (Njem) 249,1 (127,5/120,5)

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 247,9 (123,0/122,5)

5. Domen Prevc (Slo) 247,4 (120,0/128,0)

6. Manuel Fettner (Aut) 246,1 (127,5/120,5)

7. Piotr Zyla (Polj) 246,0 (126,5/120,0)

8. Michael Hayböck (Aut) 242,6 (130,0/117,0)

9. Maciej Kot (Polj) 242,0 (122,5/128,0)

10. Vincent Descombes Sevoie (Fra) 241,9 (125,0/123,5)...



POREDAK

1. Kamil Stoch (Polj) 733

2. Domen Prevc (Slo) 691

3. Daniel-Andre Tande (Nor) 687

4. Stefan Kraft (Aut) 590

5. Maciej Kot (Polj) 457

6. Michael Hayböck (Aut) 441

7. Manuel Fettner (Aut) 426

8. Markus Eisenbichler (Njem) 405

9. Piotr Zyla (Polj) 312

10. Severin Freund (Njem) 309...

(FENA)