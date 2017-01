Švedska skijašica Frida Hansdotter slavila je na sedmom ovosezonskom slalomu za Svjetski kup u austrijskom Flachauu, na stazi na kojoj je već jednom pobijedila prije dvije godine, a na posljednjih šest natjecanja na stazi Hermann Maier uvijek se popela na pobjedničko postolje.

Foto: 24sata.info

Hansdotter je bila uvjerljivo najbrža u prvoj vožnji, u kojoj je samo Švicarka Wendy Holdener uspjela zaostati za 31-godišnjom Šveđankom ispod jedne sekunde (0.95). Vodeća skijašica svijeta Amerikanka Mikaela Shiffrin u prvoj je vožnji bila tek peta sa zaostatkom 1.38 sekunde.



Shiffrin je u drugoj vožnji bila najbrža, ali nije mogla nadoknaditi ogroman zaostatak za Hansdotter, a brža od Amerikanke bila je i Norvežanka Nina Loeseth, trećeplasirana iz prve vožnje. Hansdotter se bez kalkulacija spustila i u drugoj vožnji te je u cilj stigla sa 58 stotinki sekunde prednosti pred Loeseth. Shiffrin i Holdener podijelile su treće mjesto sa 78 stotinki zaostatka za pobjednicom, prenosi Hina.



Šveđanki je ovo peta pobjeda u karijeri u Svjetskom kupu, a sve ih je ostvarila u slalomu. Hansdotter se u redoslijedu slalomašica probila do četvrtog mjesta. U vodstvu je i dalje Mikaela Shiffrin (560 bodova), ispred Slovakinje Veronike Velez Zuzulove (435) koja je u Flachauu bila peta.



Shiffrin je u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa probila granicu od 1000 bodova. Amerikanka je stigla do 1008 bodova, a drugoplasirana Švicarka Lara Gut, koja je u Flachauu odustala u prvoj vožnji, ostala je na 643 boda.



Skijašice će iz Flachauu preseliti u austrijski Altenmarkt, gdje su nadolazećeg vikenda na rasporedu dvije utrke. U subotu je na programu spust (10.45 sati), a u nedjelju alpska kombinacija (prva vožnja u 9.30 sati, druga vožnja u 12.15 sati).



Flachau, slalom - rezultati:

1. Frida Hansdotter (Šve) 1:51.40

2. Nina Loeseth (Nor) 1:51.98 +0.58

3. Mikaela Shiffrin (SAD) 1:52.18 +0.78

3. Wendy Holdener (Švi) 1:52.18 +0.78

5. Veronika Velez Zuzulova (Slk) 1:53.19 +1.79

6. Katharina Truppe (Aut) 1:53.42 +2.02

7. Bernadette Schild (Aut) 1:53.67 +2.27

8. Christina Geiger (Njem) 1:54.06 +2.66

9. Emelie Wikstroem (Šve) 1:54.13 +2.73

10. Šarka Strachova (Češ) 1:54.17 +2.77



Ukupni poredak u slalomu:

1. Mikaela Shiffrin (SAD) 560 bodova

2. Veronika Velez Zuzulova (Slk) 435

3. Wendy Holdener (Švi) 400

4. Frida Hansdotter (Šve) 322

5. Nina Loeseth (Nor) 302



Generalni poredak Svjetskog kupa:

1. Mikaela Shiffrin (SAD) 1008 bodova

2. Lara Gut (Švi) 643

3. Tessa Worley (Fra) 563

4. Sofia Goggia (Ita) 547

5. Ilka Štuhec (Slo) 539





(FENA)