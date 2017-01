Norvežanin Daniel Andre Tande pobjednik je treće stanice Novogodišnje turneje u skijaškim skokovima u Innsbrucku.

Daniel Andre Tande / 24sata.info

Zbog promjenjivog vjetra izvedena je samo jedna serija, a Tande je za skok dužine 128,5 m dobio 125,7 bodova.



Drugi je bio njegov sunarodnik Robert Johansson (133 m, 123,1), a treći Rus Jevgenij Klimov (127 m, 119,1).



Današnjom pobjedom Trande (632 boda) je preuzeo vodeću poziciju u Svjetskom kupu od Slovenca Domena Prevca (596), dok je u Novogodišnjoj turneji na drugo mjesto potisnuo Poljaka Kamila Stocha.



Zadnje takmičenje Novogodišnje turneje održat će se u petak u 16.45 sati u Bischofshofenu.



Rezultati skokova u Innsbrucku:

1. Daniel-Andre Tande (Nor) 125,7 (128,5)

2. Robert Johansson (Nor) 123,1 (133,0)

3. Jevgenij Klimov (Rus) 119,1 (127,0)

4. Kamil Stoch (Polj) 117,4 (120,5)

5. Andreas Stjernen (Nor) 117,1 (122,5)

6. Maciej Kot (Polj) 117,0 (121,0)

7. Manuel Fettner (Aut) 116,7 (120,0)

7. Piotr Zyla (Polj) 116,7 (121,0)

9. Sebastian Colloredo (Ita) 114,4 (122,5)

10. Noriaki Kasai (Jap) 114,3 (125,5)



Poredak na Novogodišnjoj turneji (3):

1. Daniel-Andre Tande (Nor) 710,3

2. Kamil Stoch (Polj) 708,6

3. Stefan Kraft (Aut) 693,7

4. Piotr Žyla (Polj) 686,7

5. Manuel Fettner (Aut) 671,1

6. Markus Eisenbichler (Njem) 669,0

7. Maciej Kot (Polj) 665,5

8. Stephan Leyhe (Njem) 651,2

9. Peter Prevc (Slo) 648,0

10. Jevgenij Klimov (Rus) 647,7



Poredak u Svjetskom kupu (nakon 10 takmičenja):

1. Daniel-Andre Tande (Nor) 632

2. Domen Prevc (Slo) 590

3. Kamil Stoch (Polj) 533

4. Stefan Kraft (Aut) 383

5. Maciej Kot (Polj) 383

6. Manuel Fettner (Aut) 364

7. Markus Eisenbichler (Njem) 361

8. Michael Hayböck (Aut) 329

9. Severin Freund (Njem) 309

10. Andreas Kofler (Aut) 251



