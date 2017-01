Mirko Filipović je objavio kako je definitivno odlučio završiti karijeru MMA borca, odnosno kako je pobjeda u finalu Rizinovog Grand Prixa protiv Amira Aliakbarija njegova posljednja profesionalna borba.

Arhiv / 24sata.info

Popularni 42-godišnji Cro Cop je ovu odluku saopćio večeras gostujući na Dnevniku Nove TV.



"Ovo je definitivno bio moj zadnji turnir. Imam zdravstvenih problema i ovo je definitivno kraj moje karijere. Eventualno dolazi u obzir jedan oproštajni meč ukoliko uspijem sanirati koljeno s kojim imam velikih problema. Isključivo, naravno, u Japanu pred praktično svojom publikom.



Bit ću pametniji što se tiče koljena. U njemu su potrgani ligamenti, hrskavica je uništena. Išao sam jednom sedmično kod doktora, nakon treninga na punktiranje. Ne želim više nikada proći takav pakao. Dao sam svoj maksimum. Znam da sam već prije najavljivao kraj, ali ovo je definitivno. Što se tiče sporta, dao sam svoje", rekao je Mirko koji će nastaviti biti dio sporta.



"Bavit ću se sportom. Neki stranci su mi se već javili, možda ću raditi s njima. Ne vidim se u otvaranju nekog kluba i radu s rekreativcima. Sport, trening je sastavni dio mog života", rekao je Filipović.



Cro Cop je svoje ime stekao u kickboksu u kojem se takmičio od 1996. i odmah je na svom debiju savladao legendarnog Jeromea Le Bannera.



Od 2001. je ušao u MMA svijet kroz japansku organizaciju Pride koja je u to vrijeme okupljala najbolje svjetske borce. Nakon sedam pobjeda, među kojima su bile one nad Heathom Herringom i Igorom Vovčančinom, prvi poraz zabilježio je u borbi za titulu od Minotaura 2003. godine.



Nakon dvije lagane pobjede nad Watermanom i Yamamotom pevi put je učestvovao na Prideovom Grand Prixu 2004. godine, gdje je iznenađujuće poražen u prvoj borbi od Kevina Randlemana.



Potom je nanizao sedam pobjeda, uključujući i revanš protiv Randlemana, te je dobio priliku da se bori za titulu protiv najboljeg borca svih vremena Fedora Emelianenka.



Fedor je u odličnoj borbi 28. avgusta 2005. godine čudnom odlukom sudija savladao Mirka, koji je u već spomenutom nizu od sedam pobjeda savladao njegovog brata Aleksandera. Čudnom odlukom jer je prvi put u životu Fedorovo lice bilo neprepoznatljivo od Mirkovih jakih udaraca.



Nakon pobjede nad Barnettom i poraza od Hunta Cro Cop je na naredni Prideov Grand Prix 2006. godine došao izuzetno motivisan i ostvario svoj najveći uspjeh u karijeri. Redom su pali Ikuhisa Minowa, Hidehiko Yoshida, Wanderlei Silva i Josh Barnett i Mirko je postao osvajač tog takmičenja.



Pride je potom upao u finansijsku krizu i Mirko je dobio priliku da se od 2007. bori u UFC-u koji je preuzeo primat kada je MMA u pitanju. I nije se proslavio. Nakon pobjede nad Sanchezom uslijedili su porazi od Gonzage i Konga, a u narednih sedam borbi zabilježio je samo tri pobjede i 2011. je završio sa takmičenjem u ovoj organizaciji.



Potom je savladao 2012. Sukuzawu, 2013. je izgubio od Olinika i kada su svi očekivali njegov definitivan kraj, naredne godine u 40. godini života je u okviru Inoki Genome Fighting organizacije osvojio, a potom odbranio titulu proitiv Satoshija Ishiija.



Posljednji nastup u UFC-u imao je 11. aprila 2015. godine protiv Gonzage kojeg je opet savladao i to u trećoj rundi i to je najavio kao svoju posljednju borbu u karijeri.



Ipak, bivši vlasnici Pridea, koji su osnovali novu organizaciju pod imenom Rizin, su pozvali Mirka da se deset godina nakon osvajanja Prideovog Grand Prixa bori za Rizinov Grand Prix, što je Cro Cop prihvatio iako je na dan prve borbe protiv Hyun Man Myunga imao već 42 godine.



Koreanca je rutinski savladao 25. septembra, a potom se trebao boriti protiv Wanderleija Silve koji je otkazao meč u posljednji trenutak, te je Mirkov protivnik u četvrtfinalu bio Muhammed Lawal.



Mirko je King Moa nokautirao u drugoj rundi, potom u polufinalu je u prvoj rundi nokautirao nekadašnjeg sumo borca Baruta, a u finalu je nokautirao Amira Aliakbarija također u prvoj rundi.



U kickbokserskoj karijeri Mirko je ostvario skor od 23 pobjede i 8 poraza, a u MMA 35 pobjeda, 11 poraza uz 2 neriješena rezultata.

(Klix)