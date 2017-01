Bosanskohercegovački bokser Damir Beljo je na Facebook profilu pojasnio svoje mišljenje i stavove iznesene u svom zadnjem intervjuu za medije, a koji je izazvao brojne reakcije te pozitivne ali i negativne komentare.

Damir Beljo / 24sata.info

- Ovo pišem samo radi nekoliko pojedinaca koji svojim bolesnim, lažljivim komentarima ne samo da hoće mene ispljuvati, nego negativno utječu na cijelu situaciju u ovoj zemlji koja svakako nije kako treba. Kao prvo, nikad nisam za sebe rekao da sam poseban i uvijek sam govorio da sam i ja grešan, a pogotovo prije, jer nisam posvećivao dovoljno vremena vjeri i Bogu- napisao je Beljo na svojoj Facebook stranici, te nastavio:



A sad da odgovorim u kompletu nekoliko ljudi koji tamo ružno komentiraju i lažu. Zamislite koliku mržnju trebaš imati u sebi da javno lažeš, kao što ovaj jedan spominje kako sam ja priglio zastavu Herceg Bosne i govorio ovo je moja zemlja, kao HB je moja zemlja... kao on gledao to negdje na TV... vjerovatno je samo on imao taj program i samo on to gledao...e moj prijatelju kako si jadan..



Sad ću vam odgovoriti da se više ne pitate.



Ja sam Hrvat iz Bosne i Hercegovine i ovo je moja zemlja, jer su tu živjeli moji pradjedovi i radi toga nosim sa sobom zastavu Hrvata iz Bosne i Hercegovine, i ja volim ovu zemlju!!!



Nosim zastavu Bosne i Hercegovine, jer je to zemlja u kojoj živim i jer je to normalno. Pa neću nositi mongolsku!



Nosim Ramsku, jer je moj otac iz Rame i tu su mi korijeni!



Izlazim u ring uz pjesmu Hercegovina u srcu jer mi je u srcu!



Meni ne smetaju Bošnjaci, Srbi, a pogotovo muslimani i pravoslavci. Ovo ne radim da bih se svima svidio ili, ne daj Bože, nekom ulizao... Takav nisam i niti jednom čovjeku se ne bih ulizivao osim dragom Bogu. Da ikakav interes od tog želim i imam, ne bi nosio niti jednu zastavu osim Njemačku i imao bih sve u životu, i sto puta više.



Za ovog što je rekao kako ima boljih- nažalost prijatelju, nije bilo boljih jer sam 7 puta bio prvak države i neprikosnoven sam u svojoj kategoriji u Bosni i Hercegovini i baš radi toga sam i otišao u profesionalce, jer sam kao amater ovdje u svojoj kategoriji bio najbolji.



Vesele me uspjesi svih sportaša ove zemlje, svih sportaša Hrvatske, ali i svih iz bivše Juge!



Ne krijem to da sam Hrvat, ali ja ne dijelim ljude prema nacionalnosti... U Njemačkoj živi toliko nacija i boli ih dupe za to, u nas samo tri i ubismo se u sebi od mržnje, pa radi čega?? Ako će vam biti lakše da me mrzite zato što sam Hrvat, onda me mrzite. Ako će vam biti lakše da sami konstruišete zašto Beljo nosi zastavu Hrvata iz Bosne i Hercegovine, onda radite to... ali neće vam biti lakše i nemojte suditi, jer samo Bog zna ko je na pravom putu i on može suditi. Zašto ne prihvatiti jedni druge i pokušati raditi za bolje sutra. Eto baš ja i pokušavam reći da sam Hrvat, a da je ovo zemlja Hrvata, kao i Bošnjaka i Srba! Ja nikad neću u politiku, niti sam pametan, niti me to zanima. Ja hoću da živim u miru i da mi dijete živi u miru, da slobodno idem svugdje po zemlji, kao što to i radim i da me niko ne osuđuje radi toga koje sam nacionalnosti... Ovo ne govorim samo Bošnjacima nego svima... toliko prijatelja imam, i Hrvata, Bošnjaka, Srba i drugih i svi smo kao jedno...



Za onog što je rekao nemoj da mi Bog bude kriv kad izgubim- prijatelju za sve loše što mi se desi u životu sebe krivim i to prihvatim sa pozitivom, a za sve dobro zasluge dajem Bogu. Opet ponavljam da sam samo čovjek, i to mali čovjek i da i ja pogriješim, da i ja padnem, ali se trudim ustati i ići pravim putem. Neću da ogovaram nikoga, jer, kao što sam rekao, samo Bog zna ko je na pravom putu... Eto mislim da će se u ovom naći ovi što sebi konstruišu u glavi šta to ja mislim. Svima vam želim sve najbolje ne samo u Novoj, nego u životu. Da uspijemo u ratu, ali sa samim sobom. Prihvatimo jedni druge jer nam je ovo zajednička zemlja i valja nam svima živjeti. Jebo boks, proći će i to, ali treba živjeti u miru- poručio je na kraju Damir Beljo.

(fena)