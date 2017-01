Džudistkinja Aleksandra Samardžić dvije godine zaredom proglašena je sportistkinjom godine u Bosne i Hercegovine – krajem 2015. godine u izboru Nezavisnih godina i Radio – televizije BiH, a krajem 2016. u izboru Olimpijskog komiteta BiH.

Aleksandra Samardžić

Perspektivna džudistkinja sarajevskog kluba Nippon, koja se takmiči u kategoriji do 70 kilograma, u prošloj godini nizala je uspjehe na velikim međunarodnim takmičenjima. U razgovoru za Fenu prisjetila se najvećih prošlogodišnjih uspjeha i objasnila zašto je džudo jedan od najuspješnijih sportova u BiH.



- Ponosna sam na rezultate ostvarene u 2016. godini, a posebno na bronzanu medalju s Evropskog prvenstva za mlađe seniore u Tel Avivu i srebrenu medalju s Olimpijskih igara mladih u Kini. Ostvarila sam i dva velika rezultata na svjetskoj seniorskoj sceni, odnosno bronzane medalje na Grand prix turnirima u ruskom Tyumenu i Zagrebu. Osvojila sam još medalja na seniorskim i juniorskim kupovima, a postala sam i prvakinja Balkana u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Iza mene je uspješna godina koja je krunisana titulom najbolje sportistkinje u izboru OKBiH - kazala je Samardžić.



Osvajanjem medalja na Grand prix turnirima napravila je prve velike korake iz juniorske ka seniorskoj konkurenciji, ali i prema ispunjenju norme za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine.



- Osvajanjem medalja na grand prixovima ozbiljno sam zakoračila u seniorsku konkurenciju. Tu se ostvaruju najznačajniji rezultati i osvajaju bodovi za olimpijsku rang listu. Osvajanje tih bodova vjerovatno je moj najveći iskorak u sezoni. Tranzicija u seniorsku konkurenciju veoma je teška, ali nadam se da neću imati mnogo problema da se prilagodim. Počela sam praviti rezultate na seniorskoj sceni, a još jednu godinu imam pravo nastupa u juniorskoj konkurenciji, tako da ću i narednu godini iskoristiti da se što bolje pripremim za seniorski nivo - objasnila je džudistkinja.



Devetnaestogodišnja sportistkinja bavi se džudom od 2004. godine, a njen veliki potencijal prepoznao je selektor reprezentacije BiH Branislav Crnogorac koji je ubrzo doveo u JK Nippon, gdje je pored odličnih uslova za razvoj i napredak dobila priliku i da trenira s vrhunskim bh. džudistima kao što je trofejna Larisa Cerić.



- Mladim sportistima mnogo znači kada u klubu imamo takmičare kao što su Larisa Cerić i Amel Mekić s kojim sam trenirala dok je bio aktivan. Velika je čast, privilegija, ali i motivacija trenirati s njima i pokušati ponoviti njihove velike rezultate. Oni su uvijek rapoloženi da nam pomognu i prenesu dio iskustva. U svemu tome veliku ulogu ima i naš trener Branislav Crnogorac koji je najzaslužniji za naše velike uspjehe, a mnogo nam pomaže i generalni sekretar Arijana Jaha. Bez njihove podrške ovakvih rezultata ne bi bilo – podvukla je Samardžić.



Trofejnu sportistkinju očekuje intenzivna 2017. godina u kojoj će nastupiti na velikom broju takmičenja i prikupljati bodove za olimpijsku normu. Kao što je slučaj s velikim brojem sportista svijeta, velika želja Aleksandre Samardžić je nastup na najvećem sportskom događaju – olimpijskim igrama.



- U 2017. godini počinje novi olimpijski ciklus. Očekuje me veliki broj takmičenja kao što su evropsko i svjetsko juniorsko, te evropsko i svjetsko seniorsko prvenstvo, zatim grand prixovi i Grand slam turniri koji su važni za olimpijske bodove, a tu su i evropski juniorski kupovi koji su važni za juniorsku rang listu. Očekuje me teška i naporna sezona u kojoj ću nastupati protiv najboljih džudistkinja Evrope i svijeta. Nakon kraćeg odmora i praznika krenut ću s napornim trenizima – naglašava Samardžić.



Dodaje da trenutno jedino Sarajevo ima uslove za razvoj džuda, a nada se da će se i to ubuduće promijeniti, te da će BiH slijediti primjer mnogih evropskih zemalja i uvesti džudo u osnovne škole.



- Džudo je najbolji sport za razvijanje motorike za djecu do sedam godina i ja se nadam da će jednog dana i naša zemlja uvesti ovaj sport u osnovne škole. Zahvaljujući džudu proputovala sam cijeli svijet a tek mi je 19 godina. Ovo je sport prepun druženja, zadovoljstva i lijepih trenutaka, ali za velike rezultate potrebno je mnogo odricanja i napornog treniranja - zaključila je Samardžić.





