Hrvatska legenda borilačkih vještina 42-godišnji Mirko "Cro Cop" Filipović osvojio je Rizinov Grand Prix u Saitami nakon što je u subotu u finalu poslije dvije minute borbe pobijedio 29-godišnjeg Iranca Amira Aliakbaria.

Mirko Filipović / 24sata.info

Filipović je lijevim krošeom prvo uzdrmao Iranca, a potom ga je oborio na tlo i nakon još dva udarca sudac je prekinuo meč.



Iranski borac je bivši svjetski prvak u hrvanju grčko-rimskim stilom iz 2010. godine (kategorija do 96 kg), i on je u polufinalu nakon dvije runde po pet minuta sudačkom odlukom svladao Rusa Valentina Moldavskog.



Nekoliko sati ranije, u polufinalu, Mirko Filipović je poslije 50 sekundi borbe pobijedio estonskog gorostasa Kaida "Baruta" Hoovelsona. Baruto, koji je visok 198 cm i ima čak 180 kilograma, na početku borbe završio je u klinču s hrvatskom legendom, a onda je Filipović udarcem koljenom u jetra nokautirao bivšeg sumo borca.



Cro Cop je tokom svog govora u jednom trenutku i zaplakao od sreće.



"Ovo je bio težak turnir. Imao sam problema s povredama, ali na kraju sam osvojio pojas. Pripreme su mi bile teške, možda i najteže u karijeri. Hvala mojim prijateljima bez kojih ovo ne bi bilo moguće. Ovo je posebna večer za mene jer je prošlo deset godina otkako sam ovdje osvojio Prideov Grand Prix. Pun sam emocija, hvala vam. Hvala svima koji su mi dali podršku u Hrvatskoj. Veliki pozdrav mom Ivanu kojem želim posvetiti ovaj pojas. To je moja sreća i moj ponos. Filip je još premali da razumije što mu tata radi, Ivan to razumije i zato mu posvećujem ovaj pojas", poručio je Mirko.



(24sata.info)