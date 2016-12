Fudbaleri Sarajeva upisali su prvu pobjedu na malonogometnom turniru "Asim Ferhatović Hase".

Ilustracija / 24sata.info

Nakon što je u susretu prvog kola izgubio od selekcije Austrije Wien (7:6), ''bordo'' tim je u drugom kolu savladao ekipu Vratnika sa 8:3.



Sarajevo je povelo već u drugom minutu meča, a Vratnik je došao do poravnanja u 11. minutu. Poluvrijeme je okončano rezultatom 1:1 i u tim trenucima je izgledalo da na ovom meču neće biti mnogo pogodaka.



Međutim, u drugom poluvremenu igrači Sarajeva su zaigrali mnogo bolje i do 30. minutu susreta poveli s 3:1. Od tog trenutka do kraja utakmice igrači ''bordo'' kluba nisu dopustili protivniku da se rezultatski vrati u susret i ostvarili su visoku pobjedu rezultatom 8:3.



Prethodno je selekcija Austrije Wien u okviru drugog kola savladala ekipu Mladosti sa 10:3.



Od 18 sati meč drugog kola u grupi ''A'' igraju Željezničar i Slavija, dok od 19.00 sati posljednju utakmicu današnjeg programa igraju Travnik i Olimpic.



- rezultati:

- grupa A:

- 1. kolo:

Željezničar - Travnik 3:5

Olimpic - Slavija 3:3

- 2. kolo:

Slavija - Željezničar (18.00)

Travnik - Olimpic (19.00)



- grupa B:

1. kolo:

Austria Wien - Sarajevo 7:6

Mladost - Vratnik 3:3

- 2. kolo:

Austria Wien - Mladost 10:3

Sarajevo - Vratnik 8:3



Utakmice trećeg kola na rasporedu su u nedjelju.



Pobjednici grupa igrat će u finalu, koje je na programu u nedjelju u 17.30 sati, dok će se za treće mjesto boriti drugoplasirane ekipe (16.30).

(FENA)