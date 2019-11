Verona je u 11. kolu Serie A kod kuće pobijedila Bresciju s 2:1, ali je meč obilježio rasistički incident na tribini domaćih navijača koji su na rasističkoj osnovi vrijeđali Marija Balotellija, napadača protivničkog tima.

Foto: 24sata.info

Balotelli je u 55. minuti bio ispred tribine Ultrasa Verone, a oni su počeli oponašati majmunsko hukanje kako bi ga uvrijedili, nakon čega je italijanski napadač napucao loptu prema navijačima, a onda zaplakao i krenuo u svlačionicu.



Saigrači su ga nekako uspjeli ubijediti da ostane na terenu, ali meč je ipak prekinut na pet minuta zbog incidenta koji je izazvao veliku pažnju ne samo u Italiji nego i u svijetu.



Luca Castellini, jedan od vođa navijača Verone, nakon incidenta je čak poručio putem Twittera da Balotelli nikada ne može biti pravi Italijan.



"Balotelli je možda Italijan na papiru jer ima naše državljanstvo, ali nikad neće biti pravi Italijan".



Istakao je da se rasističke uvrede koje osjeća Balotelli nalaze “u njegovoj glavi”, dok je ponašanje navijača Verone opisao samo kao folklor.



“Imamo naš poznati kulturni identitet. Imamo takve navijače koji nekada ismijavaju i ćelave igrače, pa i one s dugom kosom, igrače s juga i one druge boje kože, ali ipak to nikada ne radimo zbog političkih ili rasističkih razloga. To je jednostavno dio našeg folklora i ništa drugo“, kazao je Castellini.



Dodao je kako očekuje da navijači Verone neće biti kažnjeni zbog takvog ponašanja jer nisu imali namjeru da povrijede bilo koga.



Iako je porijeklom iz Gane, Balotelli je za Italiju debitovao 10. augusta 2010. godine u prijateljskoj utakmici protiv Obale Slonovače. S Azurrima je 2012. igrao finale Europskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini.



Poznat je i po nadimku Super Mario prema video liku iz Nintendove video igre, a dobio ga je jer je agilan, brz i snažan igrač velikih tehničkih sposobnosti.





(AA)