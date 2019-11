"Navijači su čak davali krv za klub. U Njemačkoj vam plaćaju ako date krv. Tim novcem pomogli su da klub preživi." Ovim riječima je njemački fudbalski novinar Jakob Svitman opisao požrtvovanost navijača kluba Union Berlin.

U maju, Union je postao prvi klub iz istočnog dijela Berlina koji je zaigrao u elitnom njemačkom takmičenju, Bundesligi.



Tamo već igra gradski rival, klub Herta iz zapadnog dijela grada.



Dok je postojao Berlinski zid, duel ova dva rivala nije bio moguć.



Po završetku Drugog svjetskog rata, Njemačka je podijeljena na Zapadnu i Istočnu.



Berlin je podijeljen zidom koji je 1961. izgrađen kako bi spriječio ljude da bježe iz istočnog dijela pod kontrolom SSSR-a, u zapadni. Zid je srušen 1989. godine.



Timovi iz Istočnog Berlina takmičili su se u ligama Istočne Njemačke do 1990. godine.



Klub koji pripada navijačima



"Bez navijača, ovaj klub je ništa", rekao je Svitman za BBC.



Union igra kao domaćin na stadionu u kvartu Kopenik. Na tri tribine može da stane 22.000 navijača.



Klub je 2008. umalo izgubio licencu za takmičenja kada su tribine počele da se raspadaju, ali je oko 2.500 navijača priskočilo u pomoć.



"Vratili su se sa ivice provalije i maltene sami ponovo izgradili stadion. To se, prosto, osjeti u vazduhu kad odete tamo. Klub pripada njima", kaže Svitman.



Čak su i radnici koji su obnavljali stadion, nosili crvene kacige kao znak podrške fudbalerima Uniona tokom prijateljskog meča sa Hertom.



"Bilo je perioda u prošlosti kada se klub nalazio na korak od bankrota", objašnjava Svitman i dodaje da su upravo tada navijača pomogli novcem sakupljenim od davanja krvi.



Kristijan Arbajt, portparol Uniona, kaže da su akciju „Krvarim za Union" navijači organizovali sami.



"To je bio simbol svega što su ljudi spremni da daju za klub", kaže Arbajt.



Novinar Rilan Džejms kaže da upravo Božićna tradicija navijača pokazuje koliko je jaka ljubav prema klubu.



"Bili su očajni što je Union izgubio utakmicu pred Božić i otišli su tužni kućama. A onda su shvatili da nisu poželeli jedni drugima srećan praznik, pa su riješili da bukvalno upadnu na stadion noseći biskvite i kuvano vino. Čestitali su Božić i okupljeni na centru terena otpjevali pjesmu", objašnjava Džejms kako je sve počelo.



Sirove emocije - to je Union Berlin



Tokom pauza u poluvremenu na utakmicama Uniona nema reklama, niti se pušta muzika sa razglasa. Arbajt kaže da navijačima Uniona nisu potrebna takva pomagala da bi bili srećni.



"Ako damo gol, to je eksplozija emocije i buke na stadionu. Predsjednik kluba na stadion dolazi preko parkinga kojim prolaze i svi ostali navijači. Mi smo svi veoma bliski. Ljudi znaju da smo otvoreni za njihove ideje. I umiju to da cijene", dodaje on. Ingo Pec, navijač Uniona kaže da je počeo da navija za Union „jer je to klub proletarijata."



"Ljudi vole da piju pivo. Postoji jaka veza i sa bajkerima, a i mnogo ljudi se ovdje međusobno poznaje.



"To su sirove emocije koje predstavljaju suštinu ovog kluba. Union je jedno od rijetkih ostrva u modernom fudbalu - možete da podržavate klub glasno, a istovremeno i na kreativan način. Ljudi traže mjesto gdje će ih poštovati, ne kao potrošače, već kao ljudska bića".



Zid mora da padne i ostale priče o pobuni



Union Berlin je današnji naziv dobio 1966. godine. Prije toga je mijenjao ime nekoliko puta, a kako navodi novinar Svitman, Union dosta dugo njeguje imidž anti-establišment kluba.



"Postoje razne priče o tome kako su navijači Uniona pjevali kako zid mora da padne kada su igrači izvodili slobodne udarce. Predstavljali su narod tokom Hladnog rata. Berlin je grad buntovnika. Ovde maltene za svaki klub navija grupa buntovnika", tvrdi on. "Muškarci sa dugom kosom i bradama išli su da navijaju za Union. Tamo je bila sloboda, tamo ste mogli da budete divlji. Nije to bila politička opozicija onako otvoreno. Ali ako ste bili mladi i željeli da živite život slobodno, išli biste na stadion Uniona".



Bundesliga



Union je na debiju u Bundesligi ljetos na domaćem terenu izgubio od Lajpciga sa 4:0. Navijači su na tribinama istakli velike fotografije 500 preminulih pristalica Uniona.



"Ideja je bila da ti ljudi ipak na neki način budu sa nama", naveo je Svitman.



Navijač Pec kaže da su tog dana slavili ljude kojih više nema. "Doveli smo preminule prijatelje i rođake na stadion. Odali smo im počast".



Prošle sezone, na dan kada su ušli u Bundesligu, takođe je bilo emotivno na stadionu.



"Rasplačem se kada pogledam fotografije sa stadiona tog dana. Lijepo je vidjeti da fudbal i dalje ima takvu moć. Navijači znaju da će nam biti teško u Bundesligi ove sezone sve do posljednje utakmice", zaključio je Arbajt.





