Nakon obavljenih provjera i kontrola navijači dva mostarska nogometna kluba otputovali su prema Gračanici i Gradačcu gdje kasnije danas Velež i Zrinjski igraju utakmice Kupa Bosne i Hercegovine.

Foto: 24sata.info

- Navijači su pretreseni, urađene su sve potrebne radnje koje spadaju u nadležnost policije i zatim su, prvo navijači Veleža, a onda i Zrinjskog, pušteni dalje u različitim vremenskim terminima kako se ne bi putem susreli da ne bi došlo do narušavanja reda i mira - kazao je Feni glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ljudevit Marić.



Djelatnici MUP-a HNŽ-a navijači će ispratiti do prijevoja Ivan gdje će ih preuzeti policija Kantona Sarajevo, dodao je Marić.



Po njegovim riječima, od navijača su izuzeti neki predmeti no nije mogao reći o kakvim predmetima se točno radi. Nitko od navijača nije zadržan niti su podnesene prekršajne prijave.



Internetski portali javili su ranije da je policija u kombijima navijača Zrinjskog pronašla drvene palice.



(FENA)