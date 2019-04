Finalna serija play-offa ABA lige okončana je prije nekoliko dana pobjedom Crvene zvezde nad Budućnosti u Beogradu, u majstorici koju su obilježile nemile scene.

Zvezda je uspjela postati novi šampion, a njeni navijači su divljali i ubacivali sve i svašta na parket, pa je utakmica kasnila čak sat vremena.



Na parketu se u jednom trenutku našla čak i cigla, a sve je to moralo rezultirati žestokom kaznom.



Tako je i bilo, a ABA liga je danas saopćila kaznu koju će Zvezda morati platiti. U pitanju je najveća kazna u historiji košarke na ovim prostorima.



Naime, disciplinski sudija Saša Pavličić, kazao je kako je beogradski klub kažnjen s čak 35 hiljada eura.



Nije to sve. Crvena zvezda će narednu sezonu u prve dvije utakmice igrati bez podrške svojih navijača, dok će naredne dvije utakmice na tribinama Pionira biti samo žene i djeca do 14 godina…



Žestoko, ali i apsolutno zasluženo.





