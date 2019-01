Sportska, zabavna i humanitarna manifestacija, tokom koje je prikupljeno 13.511 KM za liječenje Ismeta Hodžića iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja i Eldina Bečirovića iz Bugojna, održana je u gornjovakufskoj sportskoj dvorani.

Foto: FENA

Događaj su organizirale navijačke skupine "Red Union" iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja i "Vandali" iz Bugojna, a privukao je veliku pažnju građana koji su sudjelovali u akciji kupovinom karte po cijeni od pet KM.



Nastupili su muzičari s područja gornjovrbaske regije, a odigrane su i dvije rukometne, te jedna malonogometna utakmica.



Prvi su na teren izašli veterani rukometnih klubova "Sloga" i "Iskra", a u tridesetak minuta igre pokazali su zbog čega su nekada bili vrsni igrači.



- Sretni smo što možemo dati doprinos ovoj humanoj akciji, pred ovom rukometnom publikom. Mnogi od nas loptu nisu uzeli godinama, ali bez obzira na to imali smo veliku želju da pomognemo - kazao je veteran RK "Iskra" Emir Karadža.



Publika je uživala i u susretu premijerligaša "Sloge" i prvoligaša "Iskre", dok su treću utakmicu odigrale malonogometne ekipe, sastavljene od navijača pomenutih skupina.



Susret je okončan rezultatom 2:2, a interesantno je da su predstavnici "Vandala" nosili majice s natpisom "Podrška za Ismeta", dok su igrači "Red Uniona" na sebi imali majice s natpisom "Podrška za Eldina".



- Prikupili smo već 10.000 KM u Bugojnu i, uz ova sredstva, mislim da će to biti solidan iznos za porodicu našeg Eldina Bečirovića. Hvala svim dobrim ljudima - naglasio je jedan od inicijatora akcije i navijač bugojanske "Iskre" Amel Salihagić.



I navijači okupljeni u skupinu "Red Union" zadovoljni su rezultatima akcije i načinom na koji je ona provedena.



- Vjerovao sam u uspješnost ovakvih aktivnosti i, evo, potvrdilo se da one nailaze na razumijevanje stanovništva u gornjevrbaskoj regiji - zaključio je Gornjovakufljanin Semir Demirović.



S ciljem prikupljanja sredstava koja su neophodna za nastavak Eldinovog i Ismetovog liječenja, organizirana je i aukcija dresova koja će trajati do nedjelje.





(FENA)