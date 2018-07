Nisam zaboravio otkud sam krenuo i gdje sam počeo, a moju karijeru sam počeo tu u Troglavu prije jako puno godina. Nakon 35 godina se vraćam kao drugi u svijetu – kazao je hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić na dočeku kojeg su mu u priredili njegovi sugrađani iz Livna.

Deseci tisuća ljudi iz BiH, Hrvatske i dijaspore okupilo se u utorak navečer na gradskom stadionu Zgone, a Dalić im je tijekom svoga obraćanja uputio poruke mira, tolerancije, ponosa, zajedništva i ljubavi.



- Svi vi koji ste došli izdaleka i dragi moji Livnjaci, moja draga obitelji, zaista hvala vam od srca za ovaj osjećaj koji imam, osjećaj sreće i ponosa, hvala vam na tome… Ovdje mi ne šaljemo negativne, već samo pozitivne poruke, poruke ljubavi, mi samo volimo svoje, a sve drugo poštujemo. Mi smo ponosni i dostojansveni ljudi – istaknuo je Dalić.



Hrvatski izbornik posebno je pozdravio Miroslava Ćiru Blaževića za kojeg je kazao kako mu je puno pomogao u karijeri, a on mu je odgovorio kako je posebno zadovoljan činjenicom što ga je učenik nadmašio.



- Ja kao njegov učitelj sam iznimno sretan što je učenik nadmašio učitelja. On je od najveće institucije kao što je FIFA dobio priznanje kao najbolji trener. Znači prešao me u svemu. Vjerujte mi da sam sretan zbog toga - kazao je Ćiro, dodavši kako su hrvatski nogometaši, predvođeni Dalićem, vratili narodu vjeru i optimizam.



- Dalić je napravio jedno nacionalno čudo... Uspjeh Dalića i reprezentacije ima jedan višestruki značaj. Pa i ovo danas u Livnu, pogledajte koliko je mladosti došlo da pozdravi svog heroja, svoga Livnjaka. U Zagrebu, Splitu i po čitavoj Hrvatskoj bili su milijuni, ali ovdje vas je najviše! I još nešto, nije nikakvo čudo da su dva Bosanca osvojili drugo i treće mjesto - rekao je Ćiro.



Organizatori procjenjuju da se na dočeku okupilo oko 40.000 ljudi, što je najveće javno okupljanje u 1126 godina dugoj povijesti Livna.



Na doček Zlatka Dalića stiglo je mnogo osoba i iz političkog te društvenog života BiH i Hrvatske, kao i brojni sportaši kao što su Blaž Slišković, Nikša Prkačin, Franjo Arapović i drugi.



U glazbenom dijelu programa nastupili su brojni domaći i hrvatski glazbenici, među ostalima: Mate Bulić, Miroslav Škoro, Dražen Zečić, Jole, Alen Nižetić i Marko Perković Thompson.



Program dočeka Zlatku Daliću započeo je nešto iza 17 sati, a završio je oko 23 sata. Tijekom dočeka upriličen je i vatromet.



