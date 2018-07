Strani državljani su tokom Svjetskog prvenstva u nogometu u Rusiji potrošili oko 1,5 milijardi dolara, podaci su ruske "Sberbanke". Prošle godine tokom FIFA-inog Kupa konfederacija 2017., koji je također održan u Rusiji, stranci su potrošili blizu 700 miliona dolara.

Foto: 24sata.info

U poznatoj ulici Nikolskaya u Moskvi, koja vodi do Crvenog trga, a koja je redovno okupljalište stranih turista, prodaja je porasla za čak tri puta u odnose na period prije početka Mundijala, dostigavši tako 4 miliona dolara.



Podaci Sberbanke ne uključuju ulaznice i troškove hotelskog smještaja.



Procjenjuje se da je u ruskim gradovima koji su bili domaćini utakmica SP-a broj stranih turista tokom turnira porastao za 15 posto, a broj domaćih turista za 20 do 25 posto.



Svjetsko prvenstvo u Rusiji, 21. izdanje svjetskog nogometnog prvenstva, igralo se od 14. juna do 15. jula 2018. godine.





(AA)