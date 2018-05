Argentinski nogometni savez je uoči predstojećeg Svjetskog prvenstva pripremio priručnik za navijače o ruskoj kulturi, jeziku i običajima, a u njega su uvrstili i detaljne savjete o tome kako osvojiti lokalne ljepotice.

Foto: AFP



"Ruskinje obraćaju pažnju na to jeste li čisti, mirišete li dobro i jeste li dobro odjeveni. Prvi dojam vrlo im je važan pa pripazite", stoji u priručniku, a zatim se obraća navijačima koji lijepu Ruskinju neće poželjeti oženiti, nego se samo upustiti u seks s njom.



"Ruske žene su prekrasne pa ih mnogi žele samo odvesti u krevet. Možda to i one žele, ali ima ljudi koji se žele osjećati važno i jedinstveno. Savjetujemo da ženu ispred vas tretirate kao vrijedno biće s vlastitim idejama i željama. Obratite pažnju na njihove vrijednosti i osobnost. Ne postavljajte glupa pitanja o seksu. Za Ruse je seks nešto vrlo privatno i o njemu se obično ne razgovara u javnosti", pojasnili su.



Iz Argentinskog nogometnog saveza navijače upozoravaju i kako Ruskinje žele da muškarci imaju inicijativu te preporučuju vježbanje komunikacije sa ženama u slučaju nedostatka samopouzdanja.



Javnost je osudila seksistički priručnik pa su ga brzo povukli, ali u doba društvenih mreža lako se pročulo za njegov sadržaj.

(klix)