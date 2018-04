Mađarski internacionalac i Hajdukov nogometaš Marko Futacs fizički je napadnut danas kod Starog placa u samom centru Splita, javlja Slobodna Dalmacija.

Foto: 24sata.info

Uz Futacsa su u šetnji gradom bila još četvorica igrača Hamza Barry, Savvas Gentsoglou, Hysen Memolla te Said Ahmed Said.



Navijači su ih napali na Cankarjevoj poljani u blizini Kluba navijača Torcida. Prvo su verbalno vrijeđali Saida, a igrači su mu odmah priskočili u pomoć.



Došlo je do naguravanja u kojem je Futacs dobio udarac nogom u glavu. Mađaru su od jačine udarca pukle naočale te ima modricu ispod oka.



Podsjetimo, Hajduk je jučer na krcatom Poljudu poražen od Dinama rezultatom 1:2 i tako se gotovo oprostio od titule prvaka Hrvatske.





(24sata.info)