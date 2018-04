U susretu 35. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je pobijedio Swanse City sa 5:0 i sada ima čak 16 bodova više od Manchester Uniteda.

Foto: AFP

'Građani' su bez stresa odradili dvoboj protiv velškog sastava, a strijelci su bili David Silva (12), Raheem Sterling (16), Kevin de Bruyne (54), Bernardo Silva (64) i Gabriel Jesus (88).



Nakon što je sudac označio kraj utakmice, navijači Cityja su preskočili ogradu i utrčali su na travnjak proslaviti naslov prvaka.



U ranije odigranom susretu Arsenal je pobijedio West Ham 4-1 postigavši tri gola u zadnjih osam minuta utakmice.



"Topnici" su poveli u 51. minuti golom Nacha Monreala, a West Ham je izjednačio u 64. minuti preko Marka Arnautovica. Bio je to njegov deseti gol u zadnjih 16 nastupa, a dodao je i četiri asistencije.



Gosti su se odlično držali do same završnice kada je mladi Irac Declan Rice u 82. minuti načinio veliku pogrešku poklonivši pogodak Arsenalu. Aaron Ramsey je ubacio, a 19-godišnji Rice umjesto da glavom ispuca loptu, se neobjašnjivo sagnuo i propustio loptu koja je ušla u gol. Nakon primljenog gola igra 'Čekičara' se raspala i Alexandre Lacazette je golovima u 85. i 89. minuti donio Arsenalu uvjerljivu pobjedu.



U drugom susretu dana Stoke City i Burnley su odigrali 1-1 i Stoke City je nakon ove utakmice jednom nogom u drugoj ligi. Domaćinu su trebala tri boda kako bi ostao u igri za prvoligaški spas, no ipak nije uspio. Stoke je poveo u 11. minuti Badoua N'Diayea, a izjednačio je Ashley Barnes u 62. minuti.



Na ljestvici vodi Manchester City sa 90 bodova, Manchester United je drugi sa 74 bodova, a treće mjesto drži Liverpool sa 71 bodom.





(Index)