Udruženje navijača Fudbalskog kluba Sarajevo ‘Horde zla’ uputile su saopšenje kojim se najavljuje bojkot sve dok se grupa ne odluči na povlaćenje ove odluke, tačnije, dok se ne ispune ciljevi.

Navijači su ogorčeni na, kako se navodi u saopštenju, mafiju koja uništava klub. Tekst saopštenja Hordi zla prenosimo u cijelosti:



“Trideset i kusur godina na Horde Zla su atakovale razne struje, koje su nas htjele uništiti na ovaj ili onaj način. Raznoraznih plaćenika je bilo, ljudi koji su htjeli iskoristiti naše ime, ideju, masu i mentalitet, ali nisu uspjeli – niti će! Javna je tajna da je u FKS godinama bilo kriminalaca koji su ga iskorištavali, iz njega izvlačili novac zarad svojih privatnih interesa.



Jednostavno u klubu je uvijek bilo mahalaca koji su gurali neke svoje ljude, “ograđivali” se na transferima polovnih igrača, iskorištavali sve pozitivno u FKS i evo srozali ga na niske grane. Jedini koji su se uvijek i iskreno protivili kriminalu u FKS su Horde Zla, koje su svoju borbu protiv agenture i kriminalaca u FKS vodili grlima, dlanovima, bakljama i parolama. Iskorijenili smo loše na našoj tribini, naša omladina ide na treninge borilačkih vještina, imamo generaciju mladih i zdravih umova sa mentalitetom, onim navijačkim, ne mafijaškim. Kriminal nas ne zanima, mi smo navijači – ne kriminalci.



Kao takvi ne odgovaramo nekome u FKS. Znamo mi kome, znaju i oni (on). Javna je tajna da i sada u FKS vlada mafija koja nam “prodaje” priču o velikom klubu a pozadina je potpuno drugačija. Malo se šminka klub, prodaje marketing, plasira “šuplja” priča da bi se sakrila prava istina. Isti ti ljudi su među naše redove ubacili, odnosno pokušali ubaciti ljude koji nemaju apsolutno nikakve veze sa navijačkim svijetom, ljude kojima je u interesu da unište trenutnu strukturu Hordi Zla kako bi se izvlačenje novca i uništavanje kluba komotno moglo nastaviti. Ti ljudi su opasni, ne zato što su momci sa srcem i hrabrošću nego zato što su nadrogirani plaćenici sa pištoljima. Ljudi ispranog mozga i bez trunke navijačkog mentaliteta.



Mi sa takvima ne želimo da imamo posla. Da ne dođe do zabune i da neko ne pomisli da su se Horde Zla prepale nekoga i nečega, nismo i nećemo, niti ćemo Vam prepustiti FKS, ali ovaj put ćemo mnogo pametnije. Nismo se plašili metaka od 92.-95. nećemo ni sada. Ali jedan zalutali metak je ubio našeg Vedrana za kojeg nikada nismo dočekali pravdu.



Momci su izgubili živote prateći FKS, nećemo više da nam se to dešava. Ne želimo da padaju mrtve glave dok u pozadini svega neko trlja ruke i gomila dobru lovu. Naši životi, životi naših porodica i naše drugarstvo nam je preće od vaših privatnih interesa.



Naša bitka ovdje nije stala, nego tek počinje, ali mnogo pametnije i zrelije… od današnjeg dana, pa sve dok se zvanično ne oglasimo, Horde Zla se neće pojavljivati na utakmicama FKS te svako ko se pojavi na utakmicama Sarajeva kući ili na strani nije Horde Zla i ne predstavlja nas. Neuništiva smo grupa što iz betona snagu čupa, tolike godine u sr**** koje proveli smo skupa”.







(SCsport)