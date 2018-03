Večeras su u španskom gradu Bilbau zabilježeni navijački neredi prije i za vrijeme utakmice između Athletic Bilbaa i Marseillea.

Foto: Screenshot

Prvo su dvojica zaštitara primljena u bolnicu nakon sukoba s huliganima francuskog kluba.



"U bolnicu je primljen 57-godišnjak s ranom na vratu te još jedan mlađi čovjek s ranom na ruci. Obje su nastale od korištenja noža, no srećom nijedan nije u životnoj opasnosti", objavili su iz bolnice.



No Francuzi tu nisu stali. Naime, za vrijeme utakmice s gornje su tribine počeli bacati baklje na donju, a u toj avanturi ozlijedili su maloljetnu djevojčicu, prenosi Index.







Nakon toga su zaštitari i policija krenuli prema tribini gdje su se nalazili gostujući navijači kako bi ih uklonili sa stadiona, a onda je došlo do novog sukoba.



Marseille je plasman u četvrtfinale Europa lige izborio pobjedom protiv Athletic Bilbaa, s ukupnih 5:2 iz dvije utakmice. U večerašnjoj utakmici francuski prvoligaš slavio je 2:1, golovima Ocamposa i Payeta, dok je za Bilbao zabio Williams.





(24sata.info)