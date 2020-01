Novi poraz pretrpjeli su Brooklyn Netsi, treći zaredom. Samo jednu pobjedu imaju na kontu otkako se Kyrie Irving vratio poslije oporavka od povrede.

Foto: 24sata.info

Do trijumfa u Barclays Centera lideri Istoka Milwaukee Bucksi došli su bez većih problema i slavili sa 20 poena razlike (97:117).



Pobjednički sastavk predvodio je Giannis Antetokounmpo (29 poena, 12 skokova), dok je kod Netsa najefikasniji bio Irving (17 poena), ali uz loš procenat šuta (6-15).



Džanan Musa je igrao 12 i po minuta te sasvim pristojno iskoristio to vrijeme na parketu. Upisao je 7 poena, 6 skokova i jednu ukradenu loptu.



Inače, susret u Barclays Centeru iz prvog reda je posmatrao bivši američki predsjednik Bill Clinton.



Rezultati NBA lige:



Brooklyn – Milwaukee 97:117

Utah – Sacramento 123:101

Oklahoma – Portland 119:106

Golden State – Orlando 109:95

Houston – LA Lakers 115:124

Minnesota – Toronto 112:122

Chicago – Cleveland 118:116

New York – Philadelphia 87:90

Atlanta – Detroit 103:136

Boston – Phoenix 119:123

New Orleans – LA Clippers 130:133





(SCsport)