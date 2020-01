Derbi Istočne konferencije pripao je Milwaukee Bucksima, koji su u svom Fiserv Forumu savladali Boston Celticse, 128:123.

Foto: Agencije

Domaćin je tokom susreta imao i prednost veću od 20 poena razlike, Kelti su tek uspjeli smanjiti distancu do kraja susreta.



Blistao je prošlosezonski MVP Giannis Antetokounmpo sa 32 poena i 17 skokova, pratio ga je Khris Middleton (23 poena). U redovima Bostona sjajan je bio Kemba Walker (40 poena, 11 skokova), ali njegova partija nije bila dovoljna da se izbjegne poraz od ekipa koja trenutno ima najbolji skor u NBA ligi (37-6).



Jako zanimljivo je bilo u Sam Francisku, gdje su Denver Nuggetsi tek u produžetku slomili otpor domaćih Golden State Warriorsa, 131:134.



Gosti su zapravo zamalo izbjegli poraz s obzirom da ih je spasio koš Nikole Jokića na 10 sekundi prije kraja regularnog dijela za 113:113.



U dodatnih pet minuta Nuggetsi su ipak uspjeli doći do trijumfa. Strijelce Denvera su predvodili Will Barton (31 poen), Malik Beasley (25 poena) i Nikola Jokić (23 poena, 12 skokova), kod aktuelnih NBA viceprvaka su se istakli Alec Burks (25 poena) i Damion Lee (21).



Rezultati NBA lige:



Milwaukee – Boston 128:123

Golden State – Denver 131:134 (p)

LA Clippers – Orlando 122:95

New Orleans – Utah 138:132 (p)

New York – Phoenix 98:132





