Trener Golden State Warriorsa Steve Kerr vjeruje da će zvijezda Dallas Mavericksa i slovenski reprezentativac Luka Dončić biti stub NBA lige u narednim godinama.

Luka Dončić / 24sata.info

O mladom Slovencu je govorio biranim riječima i uporedio ga s legendarnim Larryjem Birdom, ali i jednim od trenutno najboljih košarkaša svijeta - Jamesom Hardenom, prenosi ESPN.



- On je zaista važan za NBA ligu i to nema nikakve veze s njegovim dolaskom iz Evrope. On je nevjerovatan igrač, košarkaš koji je uvijek korak ispred ostalih s odličnim pregledom terena. U tom pogledu me podsjeća na Larryja Birda, a s druge strane ima poteze poput Jamesa Hardena - rekao je Kerr prije sinoćnjeg meča protiv Mavericksa.



Dončić je prije sinoćnjeg meča imao prosjek od 29.1 poena, 9.7 skokova i devet asistencija po susretu. U prva dva ovosezonska meča protiv Golden State Warriorsa imao je "triple-double" učinak, ali sinoć nije bio tako raspoložen pa je uz slab šut iz igre postigao 20 poena, uz osam skokova i dvije asistencije. Dallas je ipak upisao uvjerljivu pobjedu rezultatom 124:97.



(FENA)