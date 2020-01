Odgođena utakmica 14. kola Prvenstva BiH za košarkaše između Igokee i Sparsa gotovo sigurno neće biti odigrana sutra, potvrdio je Feni generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Amer Čolan.

Foto: Fena

Utakmica je trebala biti odigrana proteklog vikenda, ali je prolongirana za utorak na zahtjev Igokee zbog odigravanja meča ABA lige. Propozicije takmičenja jasno govore da u slučaju odgađanja utakmice klubovi moraju dogovoriti novi termin odigravanja meča.



To ovoga puta nije urađeno, zbog čega su Sparsi najavili da sutra neće otputovati na utakmicu. Predstavnici sarajevskog kluba kao razlog navode igranje bitne utakmice u okviru ABA lige 2, koju će igrati u četvrtak protiv Splita.



Čolan je naglasio da je poništio nominaciju za ovaj meč jer komesar takmičenja Siniša Jakovljević nije postupio u skladu s propisima, pri određivanju novog termina, i gotovo je sigurno da meč sutra neće biti odigran.



- Siguran sam da Sparsi sutra neće igrati utakmicu. Tražio sam da se nominacija stornira jer se klubovi nisu dogovorili po propozicijama, a komesar ne može samovoljno donijeti odluku kada se meč igra. Mora se poštovati kalendar takmičenja i propozicije. Upravni odbor KS BiH tumači propozicije i uskoro bi trebao donijeti odluku, ali dva člana UO-a su iz Igokee i ako oni ne glasaju odluke neće biti - objasnio je Čolan.



Naglašava da se utakmica mora odigrati, ali klubovi se u svakom slučaju moraju dogovoriti za termin, jer u propozicijama piše da je Prvenstvo BiH prioritet i da klubovi moraju jedni drugima izaći ususret kada je u pitanju pomjeranje termina utakmica zbog obaveza u međunarodnim i regionalnim takmičenjima.



Komesar takmičenja Siniša Jakovljević je istaknuo da ovim problemom nije obuhvaćena samo utakmica Igokee i Sparsa, već se problematika širi i na buduće utakmice bh. klubova koji nastupaju u ABA ligi i ABA ligi 2. U razgovoru za Fenu on ističe da je njegova obaveza kao komesara da zakaže utakmicu.



- Ja nemam mehanizam koji mi dozvoljava da ne zakažem neku utakmicu. To je moja obaveza. Klubovi se nisu dogovorili, a postoji odredba u propozicijama koja kaže da ukoliko se klubovi ne dogovore konačnu odluku donosi komesar. Neke stvari su van moje nadležnosti i nadam se da će se Upravni odbor očitati o ovom problemu jer je situacija izuzetno komplikovana. Ja nemam ovlaštenje da mijenjam kalendar takmičenja, to može učiniti samo UO - rekao je Jakovljević.



Naglašava da je razgovarao s trenerom Sparsa Nerminom Selimovićem i objasnio mu da nedolazak kluba na utakmicu podrazumijeva pobjedu Igokee od 20:0, oduzimanje boda i novčanu kaznu, ali prioritet je da se o svemu očituje Upravni odbor KS BiH.



- Termini nisu dobri, to shvatam, ali nema odluke koja može da zadovolji sve strane u ovom trenutku. Tražio sam od Upravnog odbora da se očituje. Već naredno kolo imamo utakmicu između ABA ligaša Igokee Širokog i već znamo da Širokom ne odgovara termin utakmice. Dva kola iza toga očekuje nas meč između Igokee i Slobode. Ponovo se ista priča i isti problemi ponavljaju - objašnjava Jakovljević.



Dodao je da će postupiti u skladu odluke UO-a, kakva god da ona bude, a nada se da će zadovoljiti potrebe i interese svih klubova.



(FENA)