U utakmici 15. kola ABA lige Igokea je pobijedila FMP na svom terenu rezultatom 91:82, a ovo je bio treći uzastopni trijumf za bosanskohercegovačkog predstavnika u ovom takmičenju.

Foto: Twitter

Na početku utakmice smjenjivalo se vodstvo, da bi u finišu prve četvrtine Igokea odigrala veoma dobro i došla do devet poena prednosti. U nastavku utakmice prednost Igosa rasla je i do 13 poena, ali su na odmor otišli sa prednošću koju su imali i nakon prvih deset minuta (49:40).



FMP je u trećoj dionici uspio u jednom trenutku spustiti zaostatak na tri poena, ali nije uspio ozbiljnije ugroziti bh. predstavnika, koji je u posljednjih deset minuta ušao sa pet poena prednosti (69:64). Igokea ni u nastavku nije dozvoljavala gostima da im ozbiljnije zaprijeti i na kraju su slavili sa 91:82.



Lešić je vodio Igokeu do pobjede sa 21 poenom, sedam skokova i asistencijom, dok je Vaughn dodao 18 poena, a Ilić 14. U poraženoj ekipi najraspoloženiji bio je Reath sa 19 poena i sedam sokova, dok ga je pratio Jeremić sa 14 poena.



Ovo je bila veoma bitna pobjeda za Igose i sada su pobjegli iz opasne zone. Nalaze se na devetom mjestu sa 20 bodova, bodom više od desetog Zadra, koji je u opasnoj zoni.





(SCsport)