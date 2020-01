Krka, koja je samo na jednu poziciju iznad zone ispadanja iz društva najboljih, trojkom u posljednjim trenucima meča slavila je protiv lidera na tabeli, Budućnosti.

Bolje u meč ušla je Budućnost, imala prednost do finiša prvog dijela, no u tim trenucima Slovenci se vraćaju i prelaze u vodstvo. Do kraja utakmice vidjeli smo pravu dramu, a nijedan od timova nije uspio steći veliku prednost.

Nekoliko trenutaka prije kraja, crnogorski tim imao je dva poena prednosti, no trojka Glenna Coseya donijela je trijumf domaćinima.

Pomenuti Cosey postigao je 21 poen i bio najefikasniji u domaćem sastavu, dok je kod gostiju to bio Justin Cobbs. Muhamed Pašalić je u ovom meču odigrao nešto manje od 20 minuta, no nije se upisivao u strijelce. Ipak, upisao je pet asistencija i tri skoka.

(SC)