Prva tri meča današnjeg programa na Evropskom prvenstvu u rukometu odigrana su u terminu od 18:15, a vrlo interesantan duel odigrali su Francuska i Portugal i završen je senzacionalnom pobjedom Portugalaca rezultatom 28:25.

U grupi u kojoj se nalazi reprezentacija Bosne i Hercegovine fantastičan meč odigrali su Francuska i Portugal. Iako je Francuska bila veliki favorit, potpuno drugačije scene vidjeli smo na ovom susretu.



Hrabri Portugalci, iako bez nekoliko vrlo važnih igrača, pokazali su vrlo dobru igru, posebno u odbrani, te su bili na korak do pobjede u drugom dijelu.



Portugalci su čak imali tri razlike na desetak minuta prije kraja, no ‘jeftino’ su dozvolili Francuzima povratak u meč. No, na kraju su odigrali sjajno i upisali veliki trijumf.



Branquinho je postigao pet golova za pobjednički sastav, a po četiri dodali su Ferraz i Gomes. Kod Francuza Dika Mem je postigao pet.



U meču grupe B Austrija je upisala važan trijumf protiv Češke rezultatom 32:29. U ovom susretu istakao se Nikola Bylik sa čak 10 postignutih pogodaka.



U okviru grupe F sastali su se Slovenija i Poljska, a meč je završen očekivanom pobjedom Slovenaca rezultatom 26:23.



(SCsport)