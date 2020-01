Hrvatski košarkaš Mario Hezonja govorio je za Glas Amerike o aktuelnoj NBA sezoni, prijateljstvu sa Jusufom Nurkićem i dolasku Carmela Anthonyja u Portland.

Foto: 24sata.info

Mario Hezonja od ove sezone igra za NBA tim Portland Trail Blazers, ali je zbog povrede leđa u decembru propustio nekoliko utakmica. Za Glas Amerike ovaj hrvatski košarkaš je dao intervju nakon povratka na teren, poslije pobjede Portlanda u Washingtonu protiv domaćih Wizardsa rezultatom 122:103.



Hezonja kaže da mu povreda sada više predstavlja mentalni problem, nego sama bol, zbog čega se tokom utakmice više pazi. Ipak, za 18 minuta igre imao je solidan učinak sa 10 poena, a od tada je odigrao još dvije utakmice. Za razliku od prethodne, Portland u ovoj sezoni igra dosta promjenjivo, a Hezonja kao razloge navodi česte povrede i neuigranost zbog velikog broja novih igrača:



„Navikavamo se jedni na druge. Nije baš bilo jednostavno na početku, još nije jednostavno. Izgubili smo neke utakmice koje smo trebali pobijediti. Ali najbitnije je da smo svi zajedno, svi smo na istoj stranici, svi mislimo o jednom cilju, tako da mislim da čim počnemo biti uigrani, danas smo igrali odlično na primjer, ali čim počnemo u kontinuitetu igrati ovako, mislim da nema nikakvih problema", kazao je košarkaš.



Hezonjin saigrač u Trail Blazersima je i bosanshokercegovački reprezentativac Jusuf Nurkić, koji košarku ne igra od marta 2019. godine i teže povrede noge. Nurkić se poslije utakmice u Washingtonu nije zadržao u razgovoru s novinarima, a očekuje se da bi se na teren mogao vratiti u februaru. Njihovo prijateljstvo traje već dugo.



„On je vrlo blizak mojoj familiji. Dok je meni otac bio u Zagrebu, kad sam ja išao iz Zagreba u Barcelonu, meni je otac ostao tamo. Tako da se doslovno, brinuo se o njemu kao o meni. Jako smo bliski, bliži smo od braće“, kaže Hezonja za Glas Amerike. „Prije nego što je on bio draftovan, prije nego što sam ja išao u Orlando, živjeli smo kuća do kuće.“



Nedavno je za Portland ugovor potpisao Carmelo Anthony, nakon što je godinu dana proveo bez ekipe, uprkos činjenici da je jedan od najboljih strijelaca u istoriji NBA lige (trenutno 18. na listi). Anthonyju se često na teret stavlja da ne igra dobru odbranu i da više ne može doprinositi svojim timovima kao u prošlosti, ali Hezonja navodi da njegovo prisustvo ekipi mnogo znači.



„Stvarno je igračina, dobar je čovjek i zna što govori. Ali sve to na stranu, nama više znači što je sa sobom donio iskustvo, zna čovjek, bio je u tim situacijama, zna igrati košarku, nije neki bezvezni igrač“, objašnjava Hezonja. To nama puno znači, pogotovo na poziciji sada na kojoj smo izgubili Collinsa, izgubili Hooda“ (op.a. Zach Collins i Rodney Hood, obojica će zbog povreda pauzirati više mjeseci).



Hezonji je ovo peta sezona u NBA ligi. Prethodno je igrao za Orlando Magic i New York Knickse, a prije dolaska u Ameriku za Barcelonu. Ove sezone bilježi nešto slabiji statistički učinak nego u prethodnim, ali vjeruje da će rezultati biti bolji i za njega i za ekipu kada provedu više vremena na okupu:



„Cilj mi je da pomognem ekipi da budemo u play-offu. Mislim da u play-offu možem daleko, usprkos ozljedama. Iako je to možda sada nerealno govoriti jer nismo igrali u zadnje vrijeme dobro, ali mislim da u play-offu može biti puno bolja priča za nas", istakao je hrvatski košarkaš.



Za kraj razgovora naveo je još jedan cilj za ovu godinu: „Sa reprezentacijom, naravno, ako budem prisustvovao u Splitu na našim kvalifikacijama, kao lider, cilj mi je da se kvalificiramo na Olimpijske igre i da tamo budemo u borbi za medalju.“





(Glas Amerike)