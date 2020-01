Napravili smo veliki korak ka plasmanu na Evropsko prvenstvo. Kvalitet imamo i vjerujem da ćemo 2021. igrati na EP. Poručila je ovo kapiten ženske košarkaške reprezentacija BiH Milica Deura (29).

Milica Deura / NN

Kraj 2019. godine obilježila je seniorska ženska košarkaška reprezentacija BiH. "Zmajice" su sa dvije pobjede otvorile kvalifikacije i već sada se našle na čelu Grupe C sa ogromnim šansama da se nakon 22 godine nađu na smotri najboljih selekcija Starog kontinenta. Posebno je ostao upečatiljiv gostujući senzacionalni trijumf protiv favorizovane Rusije (70:69), koji se smatra jednom od najvećih pobjeda bh. košarkašica u istoriji, da bi zatim uslijedila očekivana pobjeda nad Švajcarskom (80:61).



"U Rusiju smo otišle da se borimo i pokažemo da imamo kvalitet da se nosimo s najjačim reprezentacijama. Kako je utakmica odmicala, sve više smo vjerovale u sebe i na kraju su naša želja i zajedništvo pobijedili, uz naravno malo sportske sreće, koja uvijek prati hrabre", kaže uvijek sjajna u bh. dresu Milica Deura.



Ove godine bh. košarkašice očekuju drugi prozor kvalifikacija (igra se u novembru) i domaći dueli protiv Estonije i Rusije, nakon kojih dva kola prije kraja mogu osigurati plasman na EP. Ono što je sigurno jeste da izabranice selektora Gorana Loje drže sve u svojim rukama.



"Ta pobjeda protiv Rusije je otvorila vrata i dala nam vjetar u leđa. Naravno, svjesni smo da nas čekaju još dva prozora kvalifikacija i da moramo ostati maksimalno fokusirani na naš cilj", ističe dugogodišnji kapiten bh. tima.



Ono što krasi generaciju predvođenu Deurom, Maricom Gajić i odnedavno Džonkel Džons je nevjerovatno zajedništvo i atmosfera od prvog dana kada se nađu na okupljanjima.



"Uvijek svi posebno ističemo tu atmosferu i hemiju koje vladaju u ekipi i koje imaju veliki uticaj na rezultate. Sve djevojke su dobri karakteri i dobre osobe i svi se odlično slažemo, pa su svi uvijek raspoloženi i spremni za rad", naglasila je Deura.



Inače, iza bivše košarkašice Mladog Krajišnika, u kojem je počela karijeru i ostavila snažan pečat, sjajna je 2019. godina. Osim uspjeha sa bh. reprezentacijom, Deura je imala dosta uspjeha i na klupskom planu. Sa ekipom Rutornik Stars Keltern je igrala finale prvenstva Njemačke, a u aktuelnoj sezoni njena ekipa se nalazi na prvom mjestu sa 10 pobjeda iz isto toliko kola.



"Prošla godina je bila duga i naporna, ali je zaista smatram uspješnom. Moj klub je već nekoliko godina u samom vrhu njemačke košarke i igramo Evrokup. Radi se o dobro organizovanom klubu koji uvijek ima najviše ambicije. Ovu sezonu smo dobro počeli, nalazimo se na prvom mjestu", naglasila je naša sagovornica, koja s Kelternom ima ugovor do kraja sezone.



Za kraj je ova vrhunska sportistkinja svima poželjela mnogo sreće u novoj godini, a imala je poruku i za one koji se tek namjeravaju baviti košarkom.



"Želim svima srećnu novu godinu i nastupajuće praznike, da bude bolja i uspješnija od prethodne, da zaboravimo sve ono manje lijepo i okrenemo se samo pozitivnim stvarima. Djevojkama koje tek počinju da treniraju košarku takođe želim da poželim sreću i da se naoružaju strpljenjem, da imaju volju, želju i da budu ambiciozne. Sve to u kombinaciji sa trudom i upornošću će ih odvesti na pravi košarkaški put", zaključila je Milica Deura.





