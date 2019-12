Košarkaški klub Bosna Royal na dobrom je putu da se ponovo vrati u društvo najboljih ekipa Bosne i Hercegovine. Posrnuli gigant, koji je prošle godine ispao u drugo po snazi bh. takmičenje, tačnije federalnu "A1" ligu, osvojio je titulu jesenjeg prvaka i važi za prvog favorita tog takmičenja.

Foto: Fena

Nakon turbulencija koje su u proteklih par godina potresale nekadašnjeg prvaka Evrope, ljudi koji vode segment Royala, da bi izbjegli potpuni finansijski krah i daljnje nagomilavanje dugova koje bi doveli do gašenja oba segmenta ove fuzije – i Bosne i Royala, bili su primorani da ponovo krenu gotovo od nule.



Predsjednik Royala Almir Bradić u intervjuu za Fenu ističe da klub ne bi imao finansije ni za "A1" ligu da nije bilo ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvada Kurića, "jedine osobe koja je imala razumijevanja za Bosnu Royal i ono što ovaj klub predstavlja, ili bi trebalo da predstavlja, za Sarajevo".



- Kurić je pokazao razumijevanje za ono što smo imali u planu da uradimo, a to je polazak u stvaranje mlade ekipe koja će postepeno graditi put ka društvu najboljih. Pred nas je postavljena opcija da uzmemo mjesto Vogošće u Ligi 12, ali mi smo to odbili jer smatramo da je za finansijsku stabilizaciju kluba bolje krenuti iz nižeg ranga takmičenja. A1 liga mnogo manje košta, a puno je lakše u tom takmičenju dati priliku našim mladim igračima. Mogu slobodno reći da ne bismo igrali ni ovo takmičenje da nam ministar Kurić nije pomogao – rekao je Bradić.



Klubovi koji se nalaze u teškoj finansijskoj situaciji najčešće izlazak iz krize treže kroz višegodišnje projekte koji se baziraju na omladinskom pogonu i stvaranju mladih igrača koji će u budućnosti braniti boje kluba, a od kojih bi klub mogao i zaraditi. Omladinski pogon Bosne Royal također uslovljava finansijska situacija u klubu.



Bradić objašnjava da se klub iz tog razloga opredjeljuje za kvalitet u odnosu na kvantitet, jer je ekipi trenutno mnogo lakše raditi s manjim brojem probranih mladih košarkaša koje postepeno uvode u seniorsku košarku.



- Omladinski pogon održava Sabahudin Bašović koji radi s tridesetak dječaka. Poučeni iskustvom unatrag petnaestak godina, spoznali smo da masovnost nužno ne znači kvalitet. Da imamo više para vjerovatno bismo imali više trenera i djece, ali situacija je takva kakva kakva jest. Zadovoljni smo kako omaldisnki segment funkcioniše, Bašović radi odlično i već se prema njegovim preporukama nazire nekoliko mladih igrača koji bi uskoro mogli dobiti priliku u prvom timu – precizirao je predsjednik kluba.



Nakon prolaska kroz omladinski pogon težak posao integracije juniora u seniorski tim imat će trener prvog tima Ahmet Pašalić. Klub je uveo praksu da svako ligaško kolo nagradi jednog juniora koji je najbolje trenirao u toku sedmice i uvrsti ga u prvi tim za utakmicu "A1" lige. Juniori također treniraju s prvotimcima i takva praksa im mnogo znači za sticanje iskustva i pripremu za tranziciju u seniorsku košarku.



- Želimo da ti mladići sazriju, nastave trenirati s Bašovićem, a da ih mi postepeno uvodimo u seniorsku košarku. Nastojimo uvijek imati dva mjesta u ekipi za naše juniore. Prošle sedmice dva juniora su bila u sastavu seniorskog tima i na njima se vidjela velika količina zadovoljstva i ponosa. Na taj način klub želi kreirati ekipu sa što većim brojem domaćih igrača koji će u budućnosti s ponosom nositi dres Bosne Royal i koji će razviti svijest šta znači braniti boje ovog kluba – naglašava Pašalić.



Trener dodaje da je zadovoljan ovom sezonom na klupi Bosne Royal koja je dva kola prije kraja jesenjeg dijela takmičenja obezbijedila prvo mjesto na tabeli.



- Ekipa je u prosjeku veoma mlada, imamo samo jednog stranog košarkaša što je odlično za bh. košarku. Naravno zbog mladosti imamo i mnogo turbulencija u toku sezone, međutim za sada smo se s tim problemima uspjeli izboriti. Želimo zadržati igrače na duži vremenski period i oformiti kostur ekipe koja će voljeti ovaj klub. Ja sam zbog ovog kluba zavolio košarku i počeo se baviti ovim sportom – objašnjava Pašalić.



Predstavnici kluba nastavit će borbu za revitalizaciju Bosne Royal. Bradić kategorično navodi da se ljudi u ovom klubu nikada neće predati, iako su često slušali priču da se Bosna Royal treba ugasiti.



- Mi se borimo za jedan od tri sarajevska sportska brenda. To su Sarajevo, Željo i Bosna. Četvrtog nema i mnogo će vode proteći Miljackom da se takav klub pojavi. Royal neće odustati od Bosne, niti će učestvovati u njenom gašenju. Ako neko na to računa, grdno se vara. Vratili smo se na fabričke postavke, onako kako smo trebali raditi od početka fuzije. Pokušat ćemo postiditi predstavnike svih nivoa vlasti i uvjeriti ih da trebaju postupiti kao što to rade ljudi u drugim gradovima regiona sa evropskim prvacima koji ne dozvoljavaju da ti klubovi propadnu – rekao je predsjednik Royala.



Posebno je naveo slučaj Splita, višestukog evropskog prvaka, koji je kao i Bosna dosegao samo dno, ali Grad Split je započeo projekt njegove revitalizacije i vraćanja dugova.



- Za Bosnu se mnogi samo deklarativno zalažu. Sramota je da ovakav klub držimo u hibernaciji. Nisu vlasti u Splitu ili Beogradu puno pametnije od naših, nego je samo pitanje percepcije sporta i njegovog značaja za zajednicu. Mi se sada nalazimo u periodu godine kada su dvoranski sportovi najpopularniji, ali kod nas toga nema. Ne vidim razlog zašto nekom nije u interesu da Skenderija bude puna. Svi bi od toga profitirali. Ne može se Bosna ugasiti ili preimenovati u omladinski košarkaški klub, jer to je klub koji su ljudi godinama gradili i postali evropski prvaci – precizirao je Bradić.



Vjeruje da je Bosnine višemilionske poreske dugove, koji po njegovim riječima sada iznose oko 4,5 miliona KM, moguće reprogramirati, a s fizičkim licima kojima je Bosna dužna dogovoriti otplatu kao što su to neki drugi regionalni velikani uradili. Dodaje da se u periodu fuzije s Royalom Bosnin dug smanjio za oko milion KM, što ukazuje da je projekt profitabilan i da su ljudi koji vode klub na dobrom putu.



- Samo nas trebaju podržati i pustiti da radimo svoj posao bez da kreiraju negativne priče oko kluba i izmišljaju slučajeve, afere i koješta čega u klubu sada nema. Ako nam pomognu na odgovarajući način, vratit ćemo klub u vrh bh. košarke a onda ćemo gledati kako da se vratimo u društvo najboljih ekipa regiona, tamo gdje Bosna i pripada – zaključio je Bradić za Fenu.



(FENA)