Atlanta Hawksi su imali vodstvo većim dijelom utakmice protiv Brooklyn Netsa.

Foto: 24sata.info

Čak su u zadnju četvrtinu meča u Barclays Centeru ušli sa 13 poena prednosti (85:98) te na svojoj strani imali raspucanog Trae Younga (čak 47 poena postigao do kraja susreta). Ali, sve je bilo uzalud.



Domaći Netsi su prvo serijom 14-0 došli do preokreta (99:98), a zatim i postepeno povećavali razliku do konačnog trijumfa od 122:112.



Kod Brooklyna je ponovo blistao Spencer Dinwiddie (39 poena), dobre partije također pružili Garrett Temple (25 poena) i DeAndre Jordan (12 poena, 20 skokova).



Džanan Musa ponovo nije dobio priliku za igru i pored činjenice da je listu povrijeđenih igrača proširio nedavno i David Nwaba. Trenutno su još odsutni Kyrie Irving, Kevin Durant, Nicolas Claxton i Caris LeVert, ali opet je bh. košarkaš bez minuta…



Očito je izgubio povjerenje trenera Kennyja Atkinsona i teško će moći računati na prostor izvan takozvanog “garbage timea”. Još kad se oporave neki od povrijeđenih igrača…



James Harden je nakon serije utakmica u kojima je bio "tih" sa "samo" po 28 poena protiv San Antonija i LA Clippersa, ponovo došao na svoj nivo.



Houston je slavio u gostima kod Phoenixa rezultatom 139:125, a Harden je susret zavešio sa 47 poena, 6 skokova i 7 asistencija.



Bojan Bogdanović je postigao 26 poena u pobjedi Utaha u gostima kod Charlottea 114:107.





Rezultati NBA lige:



Brooklyn – Atlanta 122:112

Phoenix – Houston 125:139

San Antonio – LA Clippers 109:134

Memphis – Sacramento 119:115

New York – Milawukee 102:123

Philadelphia – Washington 125:108

Detroit – Chicago 107:119

Charlotte – Utah 107:114

Portland – Minnesota 113:106





(24sata.info)