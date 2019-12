Košarkaši Sparsa i Širokog ubilježili su nove pobjede u prvenstvu Bosne i Hercegovine.

Spars je u okviru 10. kola u gostima pobijedio Promo iz Donjeg Vakufa sa 66:54. Ekipa iz Sarajeva u duel je ušla kao favorit, ali Promo ju je šokirao sjajnom prvom četvrtinom koju je dobio rezultatom 21:11. Već do poluvremena, Sparsi su se stabilizovali i vratili u igru, a rezultat je glasio 32:28. Do kraja meča, Spars je uspio da u potpunosti preokrene rezultat i na kraju je slavio relativno komfornu pobjedu. Ekipu je do osme pobjede vodio Kenan Kamenjaš sa 14 poena i 11 skokova, dok su Nedim Buza i Enis Memić postigli po deset poena. Kod domaćih je najbolji bio Ervin Carble Lee sa 15 poena, osam skokova i pet asistencija.



I košarkaši Širokog Brijega uspjeli su ostvariti novi trijumf, a pomalo iznenađujuće ih je namučila ekipa Čapljine, koja je u prvoj četvrtini povela rezultatom 32:24. Domaći su ipak do poluvremena preokrenuli i poveli sa 48:47, a do kraja su polako povećavali svoju prednost, da bi na kraju trijumfovali sa 89:81. Najefikasniji kod domaćina bio je fenomenalni Mateo Drežnjak sa 35 poena te po šest skokova i asistencija. Kod gostiju je najviše pokazao Vladimir Ivelja sa 24 poena i pet skokova.



U još jednom zanimljivom i neizvjesnom meču, Zrinjski je sa 80:74 pobijedio Slobodu, a domaćima je ova pobjeda bila jako bitna kako bi prekinuli užasan niz od četiri uzastopna poraza. Zrinjski je vodio rezultatom 18:15 nakon prve četvrtine, ali je Sloboda na odmor otišla s minimalnom prednošću rezultatom 38:37. Domaći ipak prelamaju meč u trećoj četvrtini te kroz izjednačenu četvrtu održavaju svoju prednost za konačan trijumf. Najbolji je u pobjedničkim redovima bio Stefan Glogovac sa 18 poena, pet skokova i tri asistencije. Kod gostiju je najviše pokazao Fahrudin Manjgafić sa 17 poena i tri skoka.



Susreti Kakanj - Bratunac TRB i Vogošća - Leotar igraju se danas, dok 17. decembra igraju Mladost - Igokea.





