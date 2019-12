Željko Obradović je najtrofejniji i vjerovatno najbolji evropski trener svih vremena, a mnogi su se pitali da li će se oprobati i u NBA ligi, gdje bi mogao mnogo toga da pokaže ...

Tokom prethodnih godina bilo je kontakata s pojedinim klubovima, ali Žoca takva opcija nikada nije pretjerano privlačila. Uživao je u Evropi, osvojio čak devet Evroliga, a odlazak "preko bare" postaje sve manje opcija kako prolaze godine.



U opširnom intervjuu za "Sportando", koji čitav možete pogledati na njihovom YouTube nalogu, otkrio je i zbog čega ne planira da ikada postane trener nekog NBA kluba.



"Detroit? Nije bilo ozbiljno u tom trenutku. Znate da sam dobar prijatelj sa Džoom Dumarsom i Dimitrisom Itudisom, a kada smo napustili Panatinaikos bili smo mesec dana u NBA, gledali smo njihove treninge, uvek zajedno", prisjetio se Čačanin "najbližeg" kontakta s američkom košarkom.



"Sada sam zadovoljan životom u Evropi i ne mislim o NBA. Znam da je to najbolja liga na svetu i da je organizacija neverovatna, ali Evropa je proces - bolji smo svake sledeće godine... Nemoguće je stići ih zbog novca koji se tamo ulaže, ali je Evroliga na jako visokom nivou. Ova naša košarka je možda zanimljiva od NBA, to zaista misli dosta ljudi".



Željko Obradović je potom objasnio da evropski treneri i inače ne dobijaju šansu u NBA, odnosno da su izuzeci samo ljudi koji su na neki način "praktično Amerikanci".



"Nadam se da će jednog dana jedan evropski trener otići u NBA i pokazati im sve naše veštine - već sada je dosta trenera iz Evrope spremno za to. Prisetite se šta se desilo pre toga: Majk Dantoni je Amerikanac, a rođen je i odrastao u Evropi, Dejvid Blat je Amerikanac, treći Igor Kokoškov koji je tamo radio 20 godina pre nego što je dobio priliku da vodi NBA tim...", kazao je Željko Obradović i potom povisio ton:



"Nema evropskih trenera. Znate zašto - zato što je NBA mafija".



"Ne daju trenerima da rade i niko ne govori ništa o tome. Ja smem da kažem jer me ne interesuju. Imam prijatelje u NBA, radili smo preko leta, dolaze na treninge, u stalnom smo kontaktu, ali... Sve poštovanje za NBA koja je najbolja liga na svetu, ali moram da kažem da mnogo evropskih trenera može da radi tamo. Tako je. Mene lično ne interesuje da budem trener tamo".



Željko Obradović je kazao i da smatra da NBA skauti ne dolaze na njegove treninge da bi "učili" o košarci, već da bi vidjeli mlade igrače koji mogu da zaigraju u njihovim klubovima.



"Odmah ih dovode u Ameriku, to je biznis, tako rade svoj posao, znaju da su Evropljani na visokom tehničkom nivou. Mogu odmah da igraju tamo, ne svi, ali većina...", kazao je Obradović i dodao da ima i kontrasmjer: kada Amerikanci bez dosta minuta u NBA dolaze u Evropu.



Kazao je da lično nema ništa protiv NBA i da nikad ne pravi probleme svojim igračima.



"Uvek pričam o Guduriću. Imali smo ugovor s njim i pitao sam ga da li hoće da igra u NBA? Ako hoćeš - idi, nemam nikakav problem. Znam da je to u glavama mnogih igrača. Isto je i s Melijem, zvao me je zbog ponude iz NBA, pre toga i Bjelica, Bogdanović, Vonamejker...", zaključio je Obradović, koji je još jednom dodao da se nada da će uskoro neki Evropljanin dobiti šansu u NBA.





