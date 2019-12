Najbolji sportista Bosne i Hercegovine svih vremena Mirza Delibašić umro je na današnji dan prije 18 godina.

Foto: 24sata.info

Mirza Delibašić bio je veliki košarkaš. Jedan od najvećih u generaciji koja je dominirala našim prostorima i cijelom Evropom, pa i svijetom. Dosegnuo je vrh košarkaške Evrope sa sarajevskom Bosnom, bio prvak svijeta, te olimpijski prvak. Njegovim odlaskom košarka na bivšem prostoru Jugoslavije ostala je bez posljednjeg romantičara.



Rođen je u Tuzli, 9. januara 1954. godine. Sportsku karijeru započeo je 1968. godine, kada je postao pionirski prvak Bosne i Hercegovine u tenisu. Iste godine postaje i član tuzlanskog košarkaškog kluba Sloboda gdje igra sve do 1972. godine, kada prelazi u sarajevsku Bosnu, i svoju prvu utakmicu igra protiv splitske Jugoplastike.



Za Bosnu je odigrao 700 utakmica i postigao približno 14.000 koševa. Mirza Delibašić je kao igrač predvodio Bosnu do naslova prvaka Evrope 1979. godine. Bio je i jedna od zvijezda španskog kraljevskog kluba - Reala iz Madrida gdje je ostvario zapažene rezultate.



Kao selektor reprezentacije BiH u Njemačkoj 1993. godine, ostvario je dosad najveći uspjeh bh. košarke na evropskim prvenstvima, osvojivši osmo mjesto.



U dresu reprezentacije Jugoslavije bio je prvak Balkana, Evrope, svijeta i olimpijski pobjednik. Dres Jugoslavije obukao je 176 puta i postigao 1.759 poena.



Dobitnik je mnogih sportskih i društvenih priznanja, a u četiri navrata biran za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine da bi onda dobio specijalno priznanje kao vanserijski as i postao član žirija za izbor sportiste. Za najboljeg košarkaša SFRJ proglašen je 1980.



Vjeran BiH ostao je i u toku opsade, odbivši poziv rukovodstva Reala da opkoljeno Sarajevo zamijeni Madridom.



Smrt ga je zatekla na mjestu direktora KK Bosna 8. decembra 2001. godine.





(24sata.info)