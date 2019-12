Košarkaši Igokee upisali su veoma ubjedljivu pobjedu na gostovanju Ciboni rezultatom 91:66 u 10. kolu ABA lige.

Nakon dugog niza poraza, Igokea je konačno upisala trijumf, i to kakav… Danas je ekipa iz Aleksandrovca pregazila Cibonu u Zagrebu sa 25 poena razlike.



Ipak, nije se tako činilo na početku. Cibosi su bolje otvorili meč i imali su prednost do samog finiša prvog poluvremena.



No, u nastavku je samo Igokea postojala na parketu, razbila je svog rivala i na kraju upisala veliki trijumf.



Goste je do pobjede vodio Rashad Vaughn sa 24 poena, a Đorđe Gagić je dodao 18. U Ciboni najefikasniji su bili Katić, Bundović i Novačić sa svega 10 poena.





