Večeras je odigran posljednji meč sedmog kola ABA lige, a pobjedu nakon mnogo uzbuđenja ostvarila je Cibona nad Krkom.

Foto: SC - 24sata.info

Zagrebački klub važio je za velikog favorita prije početka utakmice, no na parketu to nije bilo lako za opravdati. Ipak, Cibosi su na krau došli do trijumfa.

Domaćin je, vjerovali ili ne, pred odlazak na poluvrijeme imao 18 poena prednosti, ali se u posljednju dionicu ušlo sa vodstvom Krke nakon nevjerovatnog preokreta.

Ipak, u finišu meča Zagrepčani su uspjeli vratiti prednost i doći do trijumfa.

Bundović sa 19, te Novačić sa 16 vodili su Cibonu do pobjede, dok je kod gostiju najefikasniji bio Cosey sa čak 31 poenom.

(SC)