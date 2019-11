U derbiju 6. kola Lige 12, večeras je u tuzlanskom Mejdanu ekipa OKK Slobode poražena od Igokee rezultatom 65:71 (14:15, 17:29, 17:10, 17:17).

Foto: Fena

U prvoj četvrtini vodila se izjednačena borba, s tim što su domaći igrači dosta promašivali, posebno s linije slobodnih bacanja.



Ipak, u 13. minuti stvorili su do tada najveću prednost (23:20 – Čerkezović), ali su nakon toga gosti uzvratili serijom 0:7, preokrenuli su rezultat, a vodstvo povećali do kraja poluvremena na velikih 31:44. U tom dijelu igre Darko Talić bio je najefikasniji igrač sa 10 poena.



U nastavku susreta Igokea je u 22. minuti stvorila najveću prednost (32:47) i nije 'mirisalo' na dobro za Tuzlake.



Međutim, oni su treću četvrtinu odigrali mnogo bolje, pa su smanjili razliku na svega 48:54 na kraju te dionice susreta, a u 34. minuti došli su na samo tri poena minusa (54:57) i od tada do kraja utakmice vodila se velika borba za svaku loptu i svaki poen.



Iako su sinoć imali tešku utakmicu u ABA ligi protiv Budućnosti, igrači iz Aleksandrovca uspjeli su sačuvati prednost do kraja i upisati petu pobjedu u domaćem prvenstvu, dok je ovo treći poraz OKK Slobode.



U sastavu iz Tuzle najviše poena postigli su Dejan Janjić 16, Walter Denzel Gregg 11, te Amar Gegić 9.



U pobjedničkoj ekipi Evan Keenan je postigao 17, Darko Talić 15, a Oliver Stević 13 poena.



(FENA)