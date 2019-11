Pobjedom u gostima kod Chicago Bullsa, 111:117, ekipa Brooklyn Netsa prekinula je seriju poraza (tri zaredom).

Taj podvig dobija na značaju uz činjenicu da su gosti iz Njujorka igrali bez prve zvijezde, Kyriea Irvinga.



Susret je bio tijesan, ali nakon što je DeAndre Jordan pogodio bacanja za 107:98 na minut i po prije kraja, bilo je jasno koji tim će izaći kao pobjednik.



Odličnu partiju kod Netsa su pružili Spencer Dinwiddie (24 poena) i Joe Harris (22), u redovima Bullsa daleko najefikasniji je bio Zach LaVine (36).



Naš Džanan Musa je dobio najveću minutažu otkako je u Brooklynu. Igrao je skoro pola sata i za to vrijeme zabilježio 5 poena, 7 skokova, 5 asistencija i 2 ukradene lopte. Šut ga nije služio u ovom meču (2-9), ali nadomjestio je to dobrom igrom u defanzivi.







Sjajan susret odigrali su New York i Charlotte. Pobjedu Hornetsima od 102:103 u Madison Square Gardenu donio je Devonte Graham trojkom u zadnjim sekundama, bek koji je ujedno bio igrač utakmice (29 poena).



Clippersi su s nevjerovatnih 150:101 razbili Hawkse. Paul George je pritom oborio rekord franšize iz Los Anđelesa, sa 37 sinoćnjih poena postao je prvi igrač koji je u prva dva nastupa za Clipperse zabilježio 70 poena. Lijep način da se čovjek predstavi u novoj sredini.



Rezultati NBA lige:



LA Clippers – Atlanta 150:101

Chicago – Brooklyn 111:117

New York – Charlotte 102:103

San Antonio – Portland 116:121

Dallas – Toronto 110:102

Minnesota – Houston 105:125

Miami – New Orleans 109:94

Indiana – Milwaukee 93:102





