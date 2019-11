Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede nad reprezentacijom Rusije kojom je započela je kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. godine u Francuskoj i Italiji, sutra dočekuje selekciju Švicarske u Sarajevu.

Selektor Goran Lojo kazao je danas na pres-konferenciji u Sarajevu da je velika čast pobijediti u ambijentu kakav im je bio u Rusiji, ali napominje da se sutra mora pristupiti ozbiljno iako u ovom slučaju preuzimaju ulogu favorita.



Istaknuo je da stoji iza 12 igračica bh. reprezentacije te je potvrdio da su one najbolje što Bosna i Hercegovina ima u ljudskom i igračkom smislu te je izrazio očekivanje da će sutra dvorana biti puna da primi sve zainteresirane kako bi im se pružila podrška.



- Pobjedom otvoriti kvalifikacije je odlično, ali moramo se posvetiti sutrašnjoj utakmicu, ali i narednim koju igramo sa Estonijom i dočekujemo Rusiju naredne godine - dodao je.



Najbolja u reprezentaciji BiH u utakmici protiv Rusije bila je Jonquel Jones s 29 poena i 16 skokova, a posebno je ostala upečatljiva trojka u posljednjoj minuti kojom je reprezentaciji BiH donijela prednost od četiri poena.



Jones je istaknula danas da joj je bilo izuzetno igrati s Rusijom, ai je izrazila očekivanje da će i sutra odigrati dobru utakmicu te se i ona nada da će dvorana u Sarajevu biti ispunjena.



Osim Jones, u selekciji BiH istaknula se i kapitenka Marica Gajić koja je postigla 17 poena, ali i ona je danas naglasila da se fokus sada premješta na sutrašnju utakmicu, a izrazila je mišljenja da će nakon takve utakmice u Rusiji pogled na žensku košarku promijeniti.



- Trudit ćemo se da ostvarimo sutra što veću koš razliku jer nas je pola koša dijelio od učešća u velikom takmičenju ranije, tako da ćemo i sada dati sve od sebe - najavila je.



Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH Amer Čolan kaže da je uspjeh iz Rusije veliki poslije mnogo godina, dodajući da su igračice ostavile srce na terenu, ali i sutrašnja utakmica je od izuzetne važnosti i dolazi nakon što su igračice iz Rusije putovale 26 sati jer avion nije mogao jučer sletjeti na sarajevski aerodrom.



Team menadžer Razija Mujanović ocijenila je da nije bilo lako dobiti Rusiju, a pola koša razlike to izuzetno potvrđuje, no i pored teške situacije u kojoj je Rusija bila favorit napravljen je podvig na njihovom terenu.



Kad je u pitanu atmosfera u timu, košarkašice su potvrdile da je ona na nivou te da se uvijek raduju provesti vrijeme zajedno.





