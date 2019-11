Sedmo kolo Druge ABA lige nam je donijelo još jedan bosanskohercegovački derbi, a ovaj put je Široki Brijeg dočekao sarajevske Sparse.

Foto: Twitter

Gledali smo sjajan duel, iz kojeg je kao pobjednik izašao domaći tim, koji je došao do preokreta u samom finišu.



Bolje su Sarajlije otvorile susret, te prednost iz prve dionice (11:19), čuvale do kraja poluvremena (32:40).



U nastavku je Široki zaigrao dosta bolje, a Sparsi su se potpuno raspali u posljednje dvije minute. To je tim s Pecare iskoristio i preokrenuo rezultat. Slavili su sa 74:67.



Goran Filipović je bio prvo ime utakmice sa 19 koševa, a kod Sparsa je sjajan bio Adin Vrabac sa 18 ubačaja.



Široki je tako ovom pobjedom stigao i do četvrtog mjesta Druge ABA lige, s omjerom od pet pobjeda i dva poraza. Spars je na začelju sa svih sedam poraza.





(SCsport)