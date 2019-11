Fantastičnu, historijsku pobjedu ostvarila je ženska košarkaška reprezentacija BiH na gostovanju u Orenburgu (70:71), protiv apsolutnog favorita, moćne Rusije. Kakva senzacija u prvom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo!

Foto: FIBA

Naše igračice sjajno otvaraju meč. Poveli smo poenima Irene Vrančić (0:2), zatim održavali blagu prednost uz nekoliko sjajnih dionica Jonquel Jones (7:9, 9:13), da bismo košem Milice Deure ostvarili i šest poena prednosti u sedmoj minuti (11:17).



Prvu četvrtinu izabranice selektora Gorana Loje zaključuju uz vodstvo od 14:19. Razliku BiH uspjeva održavati u prvim minutama drugog perioda (18:23), ali zatim je uslijedio potpuni energetski pad naše ekipe. Ruskinje se to iskoristile, pojačale ritam te prvo izjednačile u 16. minuti na 24:24, potom povele i na kraju se poenima Marije Vadeeve odlijepile na osjetniju razliku pred odlazak na odmor – 37:30.



Domaća ekipa povela je s 39:30 na startu drugog poluvremena, ali naše igračice ipak dolaze do daha i hvataju rezultatski priključak, prije svega zahvaljujući fenomenalnoj Jonquel Jones, naturalizovanoj WNBA igačici kojoj je ovo bio debi u dresu BiH. Upravo s pet vezanih poena Jones naše košarkašice smanjuju na 44:42 u 26. minuti, a njenom trojkom zatim prilaze na 50:49 u finišu treće četvrtine.



U zadnju dionicu se ulazi kod rezultata 52:49. Na početku četvrtog perioda, pogotkom Tamare Kapor selekcija BiH izjednačuje (52:52), a zatim na krilima Marice Gajić dolazi u vodstvo (55:57). Neko vrijeme uspjevamo držati blagu prednost, tri i po minute prije kraja odlazimo na 62:65, a zatim imamo i 64:67 na ulasku u posljednji minut.



Ruskinje smanjuju na 66:67 na trideset sekundi prije završetka, da bi nevjerovatna Jones pogodila trojku za 66:71. Domaće zatim uzvraćaju tricom za 70:71 na devet sekundi prije kraja, ali to je bilo to! Pobjeda!! Fenomenalna Jones ostvarila je, pazite sad, čak 29 poena i 16 skokova, a odličnu podršku imala od Gajić (17 poena).



Najefikasnije u redovima Rusije bile se Vadeeva (18) i Zhedik (14).



Naredni meč naše hrabre Zmajice igraju za tri dana protiv Švicarske u Sarajevu. Svi u Skenderiju!





(SCsport)