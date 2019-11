Brooklyn Netsi su pretrpjeli težak poraz na gostovanju kod Phoenix Sunsa, koji ove sezone izgledaju puno bolje nego prethodnih godina.

Još u prvim minutama utakmice domaći tim je nametnuo žestok tempo (33:13 u osmoj minuti), koji gosti nisu uspjevali pratiti. Na koncu su Sunsi slavili sa ubjedljivih 138:112.



Do trijumfa su Phoenix predvodili bekovi, Devin Booker (27 poena) i Ricky Rubio (22). Kod Brooklyna su najefikasniji bili Spencer Dinwiddie (18) i DeAndre Jordan (16), a partiju ispod vlastitih standarda pružio je Kyrie Irving (15 poena, šut 7-16).



Dobra vijest tiče se Džanana Muse. Bh. talenat maksimalno je iskoristio priliku koju je dobio u ovoj utakmici te tokom 21 minute u igri zabilježio 12 poena i 6 skokova za Netse. Bio je tako četvrti strijelac ekipe, njegova najbolja partija u dresu Brooklyna i rekord NBA karijere, ako ne računamo susrete predsezone.







Iako su aktuelni prvaci, Toronto Raptorsima nije niko davao prevelike šanse na gostovanju kod zahuktalih Lakersa (pobijedili u sedam mečeva zaredom), pogotovo zbog činjenice da nisu mogli računati na Kylea Lowryja i Sergea Ibaku.



No, što bi rekao Rudy Tomjanovich, nikad ne potcjenjuj srce šampiona. Lakersi su imali prednost na poluvremenu (60:52), ali na kraju su se u Staples Centeru radovali Raptorsi i slavili sa 104:113.



Goste su do trijumfa predvodili Pascal Siakam (24 poena, 11 skokova) i Fred VanVleet (23 poena, 10 asistencija), Lakersima nije pomogla dobra partija Anthonyja Davisa (27 poena), kao ni novi triple-double LeBrona Jamesa (13 poena, 13 skokova, 15 asistencija).



Rezultati NBA lige:



LA Lakers – Toronto 104:1113

Phoenix – Brooklyn 138:112

Portland – Atlanta 124:113 (p)

Minnesota – Denver 98:100 (p)

Orlando – Indiana 102:109

Philadelphia – Charlotte 114:106

Oklahoma – Milwaukee 119:121

New York – Cleveland 87:108



