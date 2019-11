Odigrane su četiri utakmice sedmog kola košarkaške Eurolige, a Asvel je napravio veliko iznenađenje protiv CSKA iz Moskve, dok je Fener slavio u interesantnom meču protiv Bayerna.

Foto: Agencije

Interesantan meč u Ulker Sports dvorani priredili su Fenerbahce i Bayern, a domaća ekipa slavila je sa 90:82. Tvrdo je bilo u prvoj dionici, a turski tim uspio je steći tri poena prednosti na kraju prvog dijela. Rezultat je bio u egalu i u drugom i trećem periodu, a onda se u četvrtoj četvrtini Fener raspucao i u jednom trenutku su imali i dvocifenu prednost.



Fener je sa 19 poena predvodio Wwilliams, bivši igrač Bayerna. Mahmutoglu je dodao 14, a 13 jSloukas, dok je sa 12 poena meč završio De Colo. Kod poraženih 19 poena i sedam skokova imao je Monroe, a Lučić ga je pratio sa 14 poena i sedam skokova, a Koponen i Lo su dodali po 11.



Žalgiris je dočekao Barselonu, a gost je slavio na kraju sa 86:93. Španci su prelomili meč početkom posljednjeg perioda kada su poveli po prvi put dvocifrenom prednošću. Najefikasniji u redovima Barcelone bio je Higgins sa 27 poena, a Mirotić je dodao 24. Samo su oni bili dvocifreni. S druge strane LeDay je imao 16 poena, a Grigonis i Walkup po 14.



Panathinaikos je na svom parketu opravdao ulogu velikog favorita protiv Valencije (91:80). Grčki tim je vodio gotovo tokom cijelog susreta, ali je u trečoj četvrtini Valencia dva puta izjednačila te jednom imala pola koša prednosti, no to je bilo sve. Nakon toga domaći su došli do sigurne prednosti koji su zaržali do kraja.



Odličan je bio Deshaun Thomas sa 19 poena, pet skokova i asistencijom, dok ej Tyrese Rice dodao 14, a Nick Calathes 13. Valenciji nije bilo dovoljno 27 pona Jordana Loyda, te pet skokova i osam asistencija.



Asvel je napravio veliko iznenađenje protiv CSKA iz Moskve slavivši sa 67:66. Tokom cijelog susreta smjenjivalo se vodstvo, a trojkom Jordana Taylora domaći su 13 sekundi prije kraja došli do pobjede. Poslije toga Mike James je promašio za dva poena.



Rihards Lomazs je ubacio 15 poena, dok je Jordan Taylor dodao 14 uz sedam asistencija i dva skoka. U poraženom timu Mike James je bio najefikasniji sa 14 poena, a Janis Strelniekas je dodao 11.



(SCsport)