U susretu 6. kola ABA 2 lige košarkaši OKK Slobode pobijedili su večeras u dvorani Mejdan ekipu Širokog nakon produžetka rezultatom 88:86, 79:79 (17:21, 21:19, 22:28, 19:11 – 9:7).

Foto: Fena

Tuzlaci su do druge pobjede u prvenstvu došli zahvaljujući odličnoj igri i rezultatskom preokretu u posljednjoj četvrtini, te u produžetku.



Gosti su vodili od početka susreta, ali ne više od sedam poena. Na kraju treće dionice imali su najveće vodstvo (60:68), ostvareno trojkom Batinića u posljednim trenucima tog dijela susreta.



Prednost je Široki imao sve do 34. minute kada je Janjić, nakon serije domaćih od 11-0, pogodio i preokrenuo rezultat na 69:68. Potom je Gregg povećao na 71:69, da bi u 38. minuti vodstvo OKK Slobode iznosilo najvećih 78:73.



No, da je Široki ekipa koja se ne predaje, pokazali su u naredne dvije minute kada su izjednačili na 79:79, a potom su imali loptu za pobjedu. Međutim, Batinić sedam sekundi prije kraja nije pogodio. Nije ni Čerkezović koji je slabo šutirao u posljednjoj sekundi susreta, pa se otišlo u produžetak.



U dodatnih pet minuta više koncentracije i snage imali su igrači domaćeg tima koji su na kraju zasluženo došli do dva nova boda.



U ekipi OKK Slobode najefikasniji su bili Janjić sa 23, Gegić koji je ubacio 15, te Čampara sa 12 poena.



U timu Širokog Batinić je postigao 26, a Kraljević 24 poen.



(FENA)