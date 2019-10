Košarkaši Sparsa sutra u Sarajevu dočekuju ekipu makedonskog MZT-a, u susretu drugog kola ABA 2 lige.

Foto: Fena

Sparsi su u prvom kolu, u meču koji su također igrali na svom terenu, izgubili od Rogaške sa 72:57. Trener sarajevskog kluba Goran Šehovac smatra da su njegovi mladi košarkaši u tom meču podlegli pritisku igranja regionalnog takmičenja.



- Očekujem bolji i energičniji pristup mojih igrača. Moramo pokazati energiju, želju i volju, što nije bio slučaj protiv Rogaške. Prevelika očekivanja prije početka takmičenja su unijela dozu nervoze i nesigurnosti u naše redove. Pokazali su tokom priprema da znamo igrati košarku i nismo mogli preko noći to zaboraviti - rekao je Šehovac na današnjoj konfereniji za medije.



Očekuje težak meč protiv MZT-a koji je prošle sezone igrao finale ovog takmičenja.



- I oni su izmijenili sastav u odnosu na prošlu sezonu, ali i dalje posjeduju kvalitet što su pokazali u prvom kolu kada su postigli 110 poena protiv tuzlanske Slobode. Igraju na kontranapade, koriste "pick and roll" i dosta šutiraju za tri poena. Protiv Slobode su pogodili 19 trojki i to je sigurno odakle nam prijeti najveća opasnost - dodao je Šehovac.



Ekipu muče povrede manjeg intenziteta, a Šehovac će znati na koje igrače može računati nakon večerašnjeg treninga.



Igrač Sparsa Nedžad Muratović očekuje i nada se dobroj utakmici.



- Prošli meč nije ispunio očekivanja. Moramo se fokusirati da dobre stvari s treninga prenesemo na utakmice - rekao je Muratović i pozvao navijače da dođu i podrže Sparse u teškom meču.



Utakmica između predstavnika BiH i prošlosezonskog finaliste ABA lige 2 će biti odigrana sutra u dvorani "Novo Sarajevo" od 18 sati.



(FENA)